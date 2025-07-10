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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس مجلس الدولة الصيني: نقدر جهود البرلمان في تعزيز علاقات البلدين

المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال لقاءه مع لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني
المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال لقاءه مع لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس، لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني والوفد المُرافق له. في مُستهل اللقاء، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن تقديره لخصوصية العلاقات التاريخية المصرية الصينية، مُشيدًا بالرخم الإيجابي الدائم الذي تشهده تلك العلاقات، ومُعربًا عن ثقة مصر في استمرار الصين في المُضي قدمًا في طريق التنمية والإصلاح، كما ثمن المشروعات المُشتركة بين البلدين، وفي مُقدمتها مشاركة الشركات الصينية في بناء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

خلال اللقاء، شدد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة والقائم على احترام سيادة ووحدة أراضي الصين، مُثمنًا الدعم وتبادل التأييد بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المُشترك في المحافل الدولية مُتعددة الأطراف. 

من جانبه، أبدى لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني تقديره لجهود مجلس النواب المصري في دعم وتعزيز العلاقات الصينية المصرية، خاصة على صعيد التواصل المنتظم مع البرلمان الصيني وإصدار التشريعات المُهيئة والجاذبة للاستثمار.

وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني على أن العلاقات الصينية المصرية ترتكز على التعاون والاحترام المُتبادل والدعم المُشترك، مؤكدًا على أهمية التكامل الاقتصادي الصيني المصري والقائم على التعاون الراسخ من خلال مبادرة الحزام والطريق ومنتدى التعاون الصيني العربي والأفريقي.

ل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني الشركات الصينية

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