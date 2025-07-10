بضاعة بـ 94 مليون جنيه.. سقوط باقى عناصر عصابة تهريب المخدرات للخارج



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط باقى عناصر تشكيل عصابى متورط فى جلب العقاقير المخدرة والمؤثرة بقصد الإتجار بها وترويجها.

أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية عن تحديد باقى عناصر التشكيل العصابى (عنصرين إجراميين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول") .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة) وضبطهما وبحوزتهما (2000 أمبول لعقاقير مخدرة – 3 مليون قرص مؤثر ومنشط مجهول المصدر) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (51 مليون جنيه) .. ليصبح إجمالى القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (94 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.