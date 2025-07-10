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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلال يوم واحد.. المرور يضبط 515 سائقا يقود سيارة تحت تأثير المخدر

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى الرماح

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

تمكنت جهود الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 109438 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: “السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص”، وفحص 3793 سائقا تبين إيجابية 515 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 1241 مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الاتجاه - تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص 465 سائقا تبين إيجابية 48 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 35 محكوما عليه بإجمالى 65 حكما، كما تم التحفظ على 19 مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المرور سائق تحت تأثير المخدر الداخلية وزارة الداخلية

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