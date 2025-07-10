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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دار الكتب والوثائق القومية تحتفل بذكرى تأسيس القاهرة

معرض الوثائق
معرض الوثائق
أحمد البهى

في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بالعيد القومي لمحافظة القاهرة تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت ممثلة في الإدارة المركزية برئاسة الدكتورة رشدية ربيع، معرضا للوثائق والصور الفوتوغرافية والدوريات في مقر دار الوثائق القومية بكورنيش النيل يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية ونصف مساء.

يشمل معرض الوثائق مستنسخات من قرار الاحتفال بمرور ألف سنة على إنشاء الجامع الأزهر الشريف - مايو 1934 م ، وقرار تنظيم برنامج الاحتفال بالعيد الألفي لمدينة القاهرة 15 إبريل 1941 م ، قرار إنشاء مدينة فاروق الأول للبعوث الإسلامية وتعيين محمد المفتى الجزائرلي باشا رئيسا لها من 6 مايو إلى 10 يونيو 1952 م، قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار عملات تذكارية فضية غير قابلة للتداول بمناسبة العيد الخمسيني لمجمع اللغة العربية في 1 يناير 1984 م، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية الفاطمية في أغسطس 1990 م.

ويتناول معرض الدوريات عددا من  الأخبار الصحفية المهمة مثل:  تجديد أحياء القاهرة الإسلامية و الفاطمية من خلال تطوير منطقة الحسين والأزهر من جريدة الحياة عدد 9 أبريل 1997 م، مركز الخزف بالفسطاط يزين وجه عاصمة مصر الاسلامية - الأخبار 25 يناير 2001 م ، سور القاهرة القديم لحن شاهد على عظمة تاريخ مصر - جريدة الأهرام عدد 11 فبراير2001م، قصر الأمير طاز مركزاً لنشر الثقافة والفنون والابداع - الأهرام المسائى عدد 24 أغسطس 2007 م.

ويضم معرض الصور الفوتوغرافية صورا نادرة لأحياء مدينة القاهرة ومساجدها التاريخية تشمل صورا لكل من: جامع المؤيد شيخ بالقاهرة، جامع السلطان حسن، ومسجد الرفاعي والمحمودية، الباب الحديدي لجامع الرفاعي بالقاهرة،محراب جامع السلطان قلاوون بالقاهرة، جامع الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة، جامع السلطان الظاهر برقوق، باب أحد الجوامع بالقاهرة، فناء جامع محمد على ، جامع إبراهيم أغا بالقاهرة، جامع عمرو بن العاص، مدخل جامع المرداني بالقاهرة، مشهد الصلاة في أحد جوامع القاهرة، جامع بن تغربردي ، المؤذن في أحد جوامع القاهرة، جامع خاير بك.

وتضم صور أحياء القاهرة التاريخية لقطات لكل من: قلعة صلاح الدين الأيوبي، میدان جامع السلطان حسن والرفاعي والمحمودية، زاوية رائعة الجمال بالقاهرة، مقابر المماليك بالقاهرة، مقابر الخليفة بالقاهرة.

معرض الوثائق دار الكتب والوثائق القومية وزارة الثقافة

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