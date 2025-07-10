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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الكاتب عمر طاهر يودع سامح عبد العزيز برسالة مؤثرة

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
سارة عبد الله

نعى الكاتب عمر طاهر، المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية صباح اليوم، الخميس.

وكتب عمر طاهر عبر “فيسبوك”: "في سلام الله ورحمته يا حبيب الكل، أقبل الله عليك بفضله ومغفرته يا صديق العمر ولا حول ولاقوة الا بالله نسألكم الدعاء لروح الغالي المخرج سامح عبد العزيز".

وأعلنت نقابة المهن السينمائية، عن إقامة عزاء للمخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية صباح اليوم، الخميس، إثر أزمة صحية.

عزاء سامح عبد العزيز

ويقام العزاء يوم الأحد الموافق 13 يوليو الجاري، بمسجد الشرطة في التجمع الخامس، داخل قاعتي الروضة والكوثر.

جنازة المخرج سامح عبد العزيز

وكتب الدكتور أشرف زكي عبر “إنستجرام”: "البقاء لله المخرج الكبير سامح عبد العزيز، والجنازة عصرا من مسجد الشرطة الشيخ زايد".

يذكر أن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، أعلن وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز فيلم “الدشاش”،  بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.

وتوفي المخرج سامح عبد العزيز عن عمر ناهز 48 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أدت  إلى نقله للمستشفى منذ أكثر من 10 أيام.

الكاتب عمر طاهر سامح عبد العزيز عزاء سامح عبد العزيز

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