رسميا.. البنك الأهلي يتعاقد مع أحمد متعب 3 مواسم

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع أحمد متعب ظهير أيسر نادى طلائع الجيش السابق لمدة ثلاث مواسم.



وذلك إستعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وفي سياق آخر، كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات صفقة ضم أحمد ربيع، لاعب البنك الأهلي، والذي ارتبط اسمه بقوة في الأيام الأخيرة بالانضمام إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصفقة تسير في طريقها للحسم رسميًا، في ظل تحركات مكثفة من جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، والذي يجري اتصالات مستمرة لإنهاء الاتفاق مع إدارة البنك الأهلي.

صفقة تبادلية قيد الدراسة

وتطرق النقاش بين الناديين إلى الشكل النهائي للصفقة، والذي قد يشمل انتقال أحد لاعبي الزمالك إلى البنك الأهلي ضمن الاتفاق، حيث ارتبط اسم مصطفى شلبي بإمكانية الدخول ضمن الصفقة، إلى جانب الحديث عن سيد نيمار، الذي لا يزال يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك، رغم ارتباط اسمه برحيل محتمل.

ويعد أحمد ربيع من اللاعبين الذين نالوا إعجاب الجهاز الفني، نظرًا لإمكاناته البدنية والفنية، ويُنتظر أن يكون دعمًا قويًا لخط الوسط الأبيض حال إتمام التعاقد.