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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التمثيل التجاري يعقد اجتماعا مع ممثلي الجيترو لدعم العلاقات الاقتصادية مع اليابان

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقد اليوم الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام لجمهورية مصر العربية في إكسبو أوساكا اجتماعا مع  ماساشي واتانابي مدير قطاع الشرق الاوسط وأفريقيا لمكتب سياسات التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية و نيشيزاوا شيجيو مدير مكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية الجيترو في مصر و مياجاوا كازوماسا السكرتير الأول بالسفارة اليابانية في مصر.

وحضر الحدث كل من الوزير المفوض التجاري الزهراء أحمد علي  مدير إدارة شئون أسيا التمثيل التجاري، الوزير المفوض التجاري  علاء البيلي  مدير إدارة شئون الاستثمار ، المستشار التجاري  أحمد سيف – نائب مدير إدارة أسيا ، السكرتير الأول التجاري  خالد إبراهيم – إدارة شئون أسيا بالتمثيل التجاري.


وقد استهدف الاجتماع مناقشة سبل تعزيز وتنمية العلاقات التجارية بين مصر واليابان للوصول بأرقام التبادل التجاري للمستوى الذي يرقى لطبيعة العلاقة الوطيدة بين البلدين، وبحث الترتيبات اللازمة لزيارة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى اليابان خلال الشهر الجاري للمشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني المصري في معرض إكسبو أوساكا 2025 المنعقد حاليا في مدينة أوساكا اليابانية وحتى شهر أكتوبر 2025 وعقد لقاءات بالمسئولين اليابانيين، فضلا عن الاعداد لعقد لقاءات مكثفة مع كبرى الشركات اليابانية المهتمة بالاستثمار في القطاعات ذات الاولوية لمصر.
 

التمثيل التجاري منظمة التجارة الخارجية اليابانية الجيترو مصر واليابان الدكتور عبد العزيز الشريف مال واعمال اخبار مصر

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