بسمة جميل: الشراكة المصرية الصينية تمثل نموذجا للتعاون المثمر القائم على المصالح المشتركة

قالت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانج"، يؤكد المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويبرهن على قوة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، التي تمتد لعقود من التعاون والاحترام المتبادل.

وأشادت "جميل" في بيان لها اليوم، بالرسائل الواضحة التي حملها اللقاء، خاصة فيما يتعلق بتقدير القيادة الصينية للدور المحوري الذي تلعبه مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن وصف الرئيس الصيني لنظيره المصري بأنه "صديق عزيز" يعكس عمق الثقة السياسية والتفاهم المشترك بين البلدين.



وأكدت جميل، أن الشراكة المصرية الصينية تمثل نموذجًا للتعاون المثمر القائم على المصالح المشتركة، خاصة في ضوء ما تحقق من إنجازات تنموية داخل مصر بفضل مساهمات الشركات الصينية، مشيرة إلى أهمية توسيع هذه الشراكة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الخضراء، والسياحة، والتكنولوجيا المتقدمة.



وأضافت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات، سواء عبر جذب المزيد من الاستثمارات، أو من خلال التنسيق في الملفات المالية مثل مبادلة الديون، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتحقيق التنمية المستدامة.



واختتمت "بسمة جميل" بيانها بالتأكيد على أن اللقاء المصري الصيني الأخير يعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية في تنويع الشراكات الدولية، والتمسك بثوابت الدولة في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، لاسيما في الملفات الحساسة مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في الشرق الأوسط، مشددة على أن تلك التحركات تبرهن على أن مصر تظل ركيزة توازن وثقل سياسي واقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.