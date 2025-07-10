وزير النقل: مليون سائح كروز سنويًا هدف الموانئ المصرية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في مستهل جولته لمينائي الإسكندرية والدخيلة، محطة الركاب السياحية بميناء الإسكندرية المقامة على مساحة 34538 م2 كما يقع مبنى المحطة على مساحة 8725 وبارتفاع ثلاث طوابق والتي تضم أربعة أرصفة بحرية يصل اطوالها إلى 820 مترًا ويمكنها استقبال 4 سفن سياحية كبيرة فى وقت واحد، والتي تستوعب 8000 سائح فى ذات الوقت وتقدم أفضل الخدمات للسائحين .

واستقبلت محطة الركاب اليوم السفينة السياحي AROYA التي ترفع العلم المالطى القادمة من ميناء مرمريس بدولة تركيا وعلى متنها 3300 راكبا( 1800 سائح من جنسيات مختلفة بالاضافة 1500 "الطاقم بحرى " ) والتي من المقرر مغادرتها مساء يوم متجهة إلى ميناء إسطنبول بتركيا

المعالم السياحية والتاريخية والثقافية بمدينة الإسكندرية

واطمئن الوزير على قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بإنهاء كافة الإجراءات باسرع وقت وتوفيركافة أنواع الرعاية بهم، ليبدأوا برنامجهم السياحي لزيارة أبرز المعالم السياحية والتاريخية والثقافية بمدينة الإسكندرية. وحيث قامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية باستقبال السفينة استقبالا حافلًا في إطار حرص الهيئة على تعزيز تجربة السائحين وترويج السياحة البحرية في الموانئ المصرية.

وتاتي هذه الزياره في إطار قيام وزارة النقل باستهداف جذب مليون سائح سنويا من محطات الكروز السياحية ضمن شبكة المواني المصرية حيث تقوم الوزارة بدمج محطات الكروز السياحية مع المناطق السياحية داخل الدولة اعتمادا علي شبكة السكك الحديد الجاري تطويرها لتقديم خدمة سياحية متطورة و متكاملة لخدمة المناطق و المدن السياحية المصرية حيث تم تصميم مسارات سياحية مخططة من الاسكندرية الي المتحف المصري الكبير كرحلة لليوم الواحد لدمج المناطق السياحية الأثرية المصرية ضمن الرحلات الجوالة بالبحر المتوسط.

كما تستهدف الوزارة خلق برامج لربط رحلات البحر الأحمر بالبحر المتوسط مرورا من قناة السويس المصرية لتعظيم حركة سفن الكروز من قناة السويس وكذلك تستهدف الوزارة استغلال القطار الكهربائي السريع المرتبط بمحطات الكروز بالموانئ المصري لخدمة السائح ما يمكن من خلق برامج تشمل دمج مواني البحر المتوسط و البحر الأحمر كمدن الغردقة و الاسكندرية و العالمين وربوسعيد و سفاجا و شرم الشيخ بمناطق الأثرية بأسوان و الأقصر و أبو سمبل و الاهرامات و المتحف المصري الكبير و العاصمة الإدارية الجديدة مما يجعل مصر مركزا رئيسياً لسياحة الكروز بحوضي الأحمر و المتوسط و بما يساعد علي مرور الرحلات القارية من قناة السويس لخدمة أوروبا بمنطقة الخليج و الشرق الاقصي

جدير بالذكر ان وزارة النقل تحرص من خلال قطاعات النقل المختلفة على المساهمة الفعالة والمشاركة في في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها من خلال إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق وإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتوسع في انشاء وسائل الجر الكهربائي الصديق للبيئة وتطوير منظومة السكك الحديدية وتطوير ودعم المنظومة بالوحدات المتحركة التي تخدم قطاع السياحة، وذلك من خلال قطارات تالجو - قطارات نوم فاخرة) - القطارات الروسية المكيفة - قطارات vip).

واستكمال خطة تطوير جميع الموانئ البحرية المصرية وتعميق الممرات الملاحية لإستيعاب الزيادة المطردة فى أحجام وغواطس السفن الحديثة التى تزداد بصفة مستمرة نظراً لتطور تكنولوجيا وهندسة بناء السفن العالمية كما يتم رفع كفاءة وتطوير الأرصفة المخصصة لإستقبال جميع أنواع السفن وخاصة السفن واليخوت السياحية الأجنبية، وكذلك تطوير محطات الركاب المخصصة لإستقبال السائحين القادمين على متن السفن واليخوت الأجنبية.

تكريك وتعميق الممر الملاحى لتوفير غاطس ملاحي مناسب

بالإضافة إلى أنه في مجال النقل النهرى، تم تكريك وتعميق الممر الملاحى لتوفير غاطس ملاحي مناسب يعمل على تأمين مرور السفن السياحية للمقاصد السياحية على نهر النيل، وأيضاً تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلي الأقصر وأسوان مع رفع كفاءة المراسي علي المسار الملاحي، وكذلك تطوير المراسي النيلية السياحية وإعدادها بالهوية البصرية الملائمة للمحافظة الموجودة بها كما قامت شركات النقل البري التابعة لوزارة النقل بتدعيم اسطولها باحدث أنواع الاتوبيسات لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب من المواطنين والسائحين.