قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إيداع نجل محمد رمضان.. ما مصير مستقبله القانوني؟
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري الأوسطي
شبورة ورطوبة وحرارة مرتفعة.. توقعات طقس الغد وتحذيرات مهمة من الأرصاد
تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة طليقته داخل مدرسة بالغردقة إلى أول أغسطس
علي جبر: حسام حسن نجح مع الفراعنة.. وهذا الثنائي الأفضل في الكرة المصرية
الأهلي يكشف لـ صدى البلد موقف إمام عاشور من الرحيل
السيطرة على حريق شب فى مصنع سناكس أطفال بالقليوبية.. صور
مدحت شلبي يكشف رسالة مثيرة من إمام عاشور لمسئولي الأهلي بسبب زيزو وتريزيجيه
رجل لا يعرف الراحة.. مصطفى بكري: لا ننسى إنجازات الفريق كامل الوزير
تطورات موقف وسام أبو علي بالأهلي
حادث تصادم مروع بين مقطورة وميكروباص وملاكي على الطريق الأوسطي
رئيس مجلس الدولة الصيني: مصر بلد عريق حضاريًا وتشهد تنمية حديثة غير مسبوقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي جبر: مشاركة بيراميدز في "الإنتركونتيننتال" إنجاز تاريخي.. وطموح رمضان صبحي "حق مشروع"

علي جبر
علي جبر
إسلام مقلد

شدد علي جبر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ولاعب الإسماعيلي والزمالك السابق، على أن المشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال هي حلم لأي لاعب، مؤكدًا أن الفوز بدوري أبطال إفريقيا 2025 والمشاركة في كأس الإنتركونتيننتال في نفس العام وبعدها كأس العالم للأندية 2029، هو إنجاز تاريخي كبير لكل منظومة بيراميدز والكرة المصرية.

وتابع علي جبر في تصريحات هامة لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم: فخورين بالإنجاز التاريخي الكبير اللي حققناه وأننا سنكون ضمن أقوى فرق العالم في كأس العالم للأندية 2029، ونتمنى تحقيق نتائج إيجابية تليق بالكرة المصرية والإفريقية، مضيفًا: لسنا محظوظين بإقامة كأس العالم للأندية مرة كل 4 سنوات، وأتمنى أن أكون متواجدًا وقتها وأشارك في البطولة.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: بيراميدز صنع حالة جديدة في الكرة المصرية، منافسة الأهلي والزمالك حق مشروع  لأي لاعب ونادي، والفوز بالبطولات إنجاز تاريخي كبير يضاف للمنظومة، متابعًا: مستمرين في المنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد، مع الأهلي والزمالك اللي عمره ما خرج بره المنافسة مهما كان عنده مشاكل، مضيفًا: المنافسة ستكون صعبة على الجميع بعد تدعيم كل الفرق لصفوفها بلاعبين.

وواصل علي جبر: قوة إسكواد بيراميدز منذ تأسيسه معتمدة على تحديد الاحتياجات وتدعيم النواقص فقط، وهو ما يزيد التنافسية في الفريق ويمنحه التفوق، بيراميدز لا يتعاقد مع لاعب إلا لأسباب فنية وليس كما يفعل الآخرون من أجل حرمان المنافسين منه، وإن شاء الله الموسم القادم سندعم الفريق بأفضل العناصر التي تساعدنا على تكرار ما فعلناه الموسم الماضي.

وقال لاعب الإسماعيلي السابق: مبسوط ومرتاح في بيراميدز ولا أفكر في الرحيل لأي فريق آخر، الزمالك هو اللي عمل اسم علي جبر وخلاني ألعب لمنتخب مصر، بتمنى للنادي كل التوفيق وإنه يتخطى كل المشكلات ويعود للمنافسة في الموسم القادم أقوى مما كان.

واختتم علي جبر حديثه: المادة لم تلغ الانتماء، لكنها أصبحت رقم 1 حاليًا، أرى أنه لازال هناك انتماء، أنا مثلًا انتمي للمكان الذي أتواجد فيه، وأرى أنه اختيارات أي لاعب بتكون لو الأمور قريبة هنا الانتماء يكسب ويكمل، ولو الأمور بعيدة تكسب المادة ويرحل، مضيفًا: مش عارف ليه كلمة طموح بتزعل الناس، كلنا عندنا طموحات وأهداف إننا نكون أفضل ونكسب كل البطولات، وده حق مشروع لرمضان صبحي، هو عنده طموحات وأهداف وقرر يخوض تجربة جديدة، وبالمناسبة هو ده الاحتراف اللي خلى زيزو يروح من الزمالك للأهلي، ولا هو ده احتراف وده مش احتراف.

علي جبر نادي بيراميدز بيراميدز الإسماعيلي الزمالك كأس ال‏إنتركونتيننتال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

موعد المولد النبوي 2025

للحكومي والخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة تُطبق بجميع المدارس من العام الدراسي المقبل ..ماذا أعلنت التعليم؟

10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

قرار حكومي.. 10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

شادي زلطة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. أول رد رسمي من التعليم بشأنه

محطة الكهرباء المحترقة

حقيقة وقوع حريق في محول كهرباء بشبرامنت وانقطاع التيار .. صور

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. التعليم تحسم الجدل

رسميًا بعد قرار البنك المركزي الجديد.. حدود السحب من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي الجديد.. حدود السحب من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

بحضور محافظ مطروح.. مايا مرسي تتفقد معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالساحل الشمالي

مصر للطيران للشحن الجوي

مصر للطيران تستقبل طائرتي "أنتونوف" عملاقتين لنقل أذرع شحن لمشروعات استراتيجية في قطاع الطاقة

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالساحل الشمالي

بالصور

هتنبهري .. طريقة عمل حلى الخشخش أحلى من المحلات

حلى الخشخش
حلى الخشخش
حلى الخشخش

لعب معاه مباراة.. وزير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج

زير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج
زير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج
زير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج

بمشاركة 20 عارضا.. نائب محافظ الشرقية يفتتح معرض أثاثنا للأثاث الدمياطي بالزقازيق

معرض الاثاث
معرض الاثاث
معرض الاثاث

الظفر الغائر.. الأحذية الضيقة والعناية الخاطئة أبرز الأسباب

أبرز أسباب نمو الظفر داخل الجلد
أبرز أسباب نمو الظفر داخل الجلد
أبرز أسباب نمو الظفر داخل الجلد

فيديو

الحسن عادل وإسلام شيندي

بعد يومين من طرحها .. "أعوذ بالله من عنيكم" للحسن عادل وشيندي تتجاوز 5 ملايين مشاهدة

عادل إمام

أحمد صقر: اشتغلت مساعد مخرج مع محمد عبد العزيز في فيلم رجل فقد عقله لعادل إمام

رحيل سامح عبد العزيز

إزاي نعرفه بدري؟!.. تلوث الدم ينهي حياة سامح عبد العزيز | حين يهاجم الجسد نفسه

لطيفة

لطيفة تطرح 4 أغاني من ألبومها قلبي ارتاح كأول ألبوم بتقنية دولبي أتموس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد