علي جبر: حسام حسن نجح مع الفراعنة.. وهذا الثنائي الأفضل في الكرة المصرية

كشف علي جبر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ولاعب الإسماعيلي والزمالك السابق، عن تفاصيل كثيرة تخص تجربة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، وذلك في تصريحات هامة لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم.

وقال علي جبر: مستر كوبر مدرب كبير جدًا، قاد أندية ومنتخبات عريقة، وفترته مع منتخب مصر كانت الأنجح، مضيفًا: من يقولون إن كوبر مدرب دفاعي هو كلام غير صحيح، الأرجنتيني لعب ونجح بالطريقة التي تناسب منتخب مصر، بعده جاء أجيري ولعب بطريقة هجومية وفشل، إذا نجاح التجربة هو الأهم وليس طريقة اللعب.

وتابع لاعب الزمالك السابق: جيل صلاح بيكمل جيل كوبر، وكل جيل منهم محظوظ بأسماء لاعبيه، الجيل الحالي لا يمتلك نفس خبرات جيل كوبر، لكنه يمتلك أسماء ومهارات أكثر وأتمنى لهم التوفيق، مضيفًا: مفيش حاجة اسمها المدرب المحلي أفضل ولا الأجنبي للاعب المصري؟، المدرب الجيد يفرض نفسه وطريقته على الجميع، محمود الجوهري وحسن شحاتة وكوبر وحسام حسن نجحوا، وفي المقابل مدربين أجانب بأسماء كبيرة فشلوا.

وواصل علي جبر: تجربة حسام حسن مع منتخب مصر "ناجحة جدًا" وماشية بخطوات ثابتة، وإن شاء الله يكمل النجاحات ويتأهل لكأس العالم ويفوز بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، متابعًا: الإصابة الطويلة أبعدتني عن منتخب مصر، بعد فترة البرتغالي روي فيتوريا، وأتمنى الانضمام في المعسكر القادم.

وأضاف لاعب الإسماعيلي السابق: أحمد حجازي من أفضل مدافعي الكرة المصرية، لعبت بجواره منذ كنا معًا في ناشئي الدراويش، متابعًا: أتمنى عودته قريبًا لمنتخب مصر بعد حل الأزمة بينه وبين حسام حسن، لإنه لاعب مفيد ومهم جدًا للفراعنة.

واختتم علي جبر حديثه: كثرة المدافعين في الكرة المصرية أزمة لذيذة لمدربي الأندية ومنتخب مصر، ومحمد عبد المنعم من أفضل المدافعين الذين لعبت بجوارهم، متابعًا: اشتهرت بلقب وزير الدفاع في الزمالك، والقصة بدأت من الاتحاد السكندري.