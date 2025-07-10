علاء شلبي: هناك إرادة سياسية واضحة في مصر لدفع ملف حقوق الإنسان نحو التقدم

أكد المحامي علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن كثير من الدول أيدت الرؤية المصرية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مصر قبلت العديد من التوصيات مما حسن ملف حالة حقوق الإنيان في مصر.

وقال علاء شلبي، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن هناك إرادة سياسية واضحة في مصر لدفع ملف حقوق الإنسان نحو التقدم، مؤكدا أن قاعلام الأن أصبح في وضع صعب بعد الحرب في غزة وأوكرانيا، ةوما يدور في عدد من دول الشرق الوسط، ويتم انتهاك حقوق الانسان.

وتابع رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن هناك تراخي في تطبيق القانون والعقوبات على إسرائيل بعد انتهاكها لكل مواثيق حقوق الانسان في غزة.