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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تجديد مسلسل “Virgin River” للموسم الثامن ليصبح أطول دراما في تاريخ مولفيكس

Virgin River
Virgin River
نجلاء سليمان

أعلنت منصة نتفليكس رسميًّا عن تجديد مسلسل Virgin River للموسم الثامن، محققة بذلك رقمًا قياسيًّا كأطول سلسلة درامية مكتوبة أصليًا تُنتَج لبثّها على المنصة.

يعد  Virgin River أول مسلسل درامي باللغة الإنجليزية، وأول مسلسل مكتوب أصليًا على نتفليكس، يصل إلى الموسم الثامن، متجاوزًا مسلسلات شهيرة مثل Grace and Frankie وBlack Mirror التي توقفت عند الموسم السابع.


بدأ عرض مسلسل Virgin River في ديسمبر 2019 وطوال 6 مواسم عُرضت بانتظام سنويًا، وإطلاق الموسم السابع يجعل من السلسلة الأطول عرضا على المنصة.


يجري تصوير الموسم السابع من مارس إلى يونيو 2025 في كندا، على أن يُعرض في أواخر 2025 أو مطلع 2026.


حققت السلسلة توازنًا بين الجرأة والواقعية، مراعية التكلفة والإنتاج المنضبط لمنحها دور البطولة وسط مكتبة محتوى ضخمة.

مسلسل Virgin River هو دراما رومانسية أمريكية تدور أحداثها في بلدة صغيرة تحمل الاسم نفسه، ويضم طاقم العمل مجموعة من الأبطال. 

يشارك في بطولته كل من  ألكسندرا بريكنريدج، مارتن هيندرسون، تيم ماثيسون وغيرهم.

نتفليكس Virgin river مسلسلات نتفليكس

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