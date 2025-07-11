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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد شيحة: مجلس نصر أبو الحسن أكبر أزمة في تاريخ الإسماعيلي

محمد شيحة
محمد شيحة
محمد سمير

شن محمد شيحة، نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق، هجومًا حادًا على مجلس الإدارة الحالي برئاسة نصر أبو الحسن، واصفًا إياه بأنه "أكبر أزمة يعاني منها النادي.


قال محمد شيحة خلال ظهوره في برنامج "الماتش" مع الإعلامي إيهاب الكومي على قناة "صدى البلد":" نصر أبو الحسن جلس معي قبل الانتخابات، وأبلغته أنني لن أترشح، وطالبته بتسليم النادي للدولة، لأنه لا يمتلك خطة واضحة للإنقاذ".


وأضاف: "الإسماعيلي دخل خزائنه ما يقرب من 6 ملايين دولار، وفي المقابل، المديونيات عليه لا تتجاوز 4.8 مليون دولار.. فكيف يخرج النادي مديونًا رغم وجود فائض يقترب من مليون وربع دولار؟!".


وتابع: "المديونية الإجمالية على النادي الإسماعيلي تصل إلى نحو 80 مليون جنيه، ولرفع إيقاف القيد فقط، يحتاج النادي إلى سداد 30 مليون جنيه فورًا".
وأشار نائب الرئيس السابق إلى وجود صراعات داخل المجلس نفسه، قائلًا: "مجلس الإدارة مكوّن من 6 أعضاء، 3 منهم قدّموا شكاوى ضد رئيس النادي في النيابة الإدارية، فكيف يتم الحديث عن وحدة أو إصلاح داخلي؟".
وبخصوص الجهاز الفني الجديد للفريق الأول، أبدى شيحة إعجابه ببعض العناصر، قائلاً: "سيد السويركي من أفضل مدربي حراس المرمى في مصر، وعبد الله الشحات كذلك، لكن لا علم لي بباقي أعضاء الجهاز الأجنبي ولا يمكنني الحكم عليهم الآن".


وعن إمكانية انضمامه إلى لجنة مؤقتة لإدارة النادي، قال: "إذا تم تعيين لجنة مؤقتة لإنقاذ الإسماعيلي، لن أكون جزءًا منها، لكن إذا كان البديل هو استمرار هذا المجلس الحالي، فقد أتدخل مضطرًا حفاظًا على مستقبل النادي".
واختتم محمد شيحة تصريحاته قائلًا: "الأزمة الحقيقية في النادي الإسماعيلي هي أزمة فكر، وليست أزمة أموال، الإسماعيلي من أغنى الأندية في مصر من حيث الموارد والاسم والتاريخ، لكنه يحتاج إلى إدارة تمتلك رؤية حقيقية وقادرة على استثمار تلك المقومات".
 

محمد شيحة نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق الإسماعيلي نصر أبو الحسن مجلس الإدارة

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