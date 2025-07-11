تجدد الشباب .. طبيب يكشف عن عقار يكافح السرطان

قال الدكتور هيثم شعبان قائد مجموعة بحثية بمركز أجورا لأبحاث السرطان بسويسرا إن العقاقير التي تستهدف الخلايا المسنة يكون لها أكثر من تأثير.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» والمذاع عبر قناة «dmc» أنه يتم العمل الآن على طريقة وضع الاشياء البسيطة للعمل مع علاج السرطان للعمل سويا.

القضاء على الخلايا المسنة

وأشار إلى أن أفضل بحث خلال العام الماضي كانت دراسة تقضي على الخلايا المسنة، موضحا أن الميتا فورم من الأشياء والموضوعات الهامة، والتي تتميز بكونها من أحد النباتات.

العلاج المناعي

ولفت إلى أن الميتا فورم يجدد الشباب ويعمل على تنشيط الأعضاء، موضحا أن العلاج المناعي يصل إلى نحو 400 ألف دولار.