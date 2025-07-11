تحطم مروحية تابعة للشرطة الماليزية علي متنها 5 أشخاص

أفادت الشرطة الملكية الماليزية بأن 2 من رجالها الخمسة الذين شاركوا في مناورات ميتساتوم 2025 للكشف عن الأمن النووي متعدد الأطراف هذا الصباح في حالة حرجة إثر تحطم المروحية التي استخدموها .

وبدوره صرح المفتش العام للشرطة الماليزية محمد خالد إسماعيل بأن حالات الضحايا الثلاثة الأخرين مستقرة ويتلقون العلاج حاليا في مستشفي سلطانة أمينة في جوهور بهارو جنوب ماليزيا بحسب وكالة الأنباء الوطنية الماليزية برناما .



وأضاف أن جميع المصابين الخمسة تلقوا العلاج الفوري بمساعدة أطباء متخصصين في المستشفي فور وقوع الحادث .



وكانت تقارير ذكرت ان مروحية تابعة للشرطة تحطمت بالقرب من رصيف وكالة الملاحة البحرية الماليزية في جيلانج باتاه اثناء قيامها بإستعراض جوي بمناسبة تمرين ميتساتوم 2025 الذي تشارك فيه 4 دول هم ماليزيا واندونيسيا وتايلاند وسنغافورة .



وشددت هيئة الطيران المدني الماليزية في بيان لها علي ان الحادث وقع لطائرة هليكوبتر من طراز "As355N" .



وبحسب وكالة الأنباء الوطنية الماليزية برناما ، لم يتم تأكيد موعد إنتشال حطام الطائرة المروحية لأن ذلك يتطلب خبرة معينة ربما حتي من طرف ثالث ، نظرا لعمق النهر الذي يصل الي حوالي 25 قدم.