رئيس الوزراء الهندي: حادث تحطم الطائرة مفجع ومأساوي ولا يمكن وصفه بالكلمات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبّر عن حزنه العميق إزاء حادث تحطم الطائرة في مدينة أحمد آباد، مؤكدًا أن ما جرى يُعد "مأساة وطنية لا يمكن وصفها بالكلمات".

وأشار إلى أن الحكومة الهندية وجهت كافة الأجهزة المعنية لتكثيف جهود الإنقاذ والتحقيق، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا عالي المستوى لمتابعة تطورات الموقف لحظة بلحظة.

ستارمر: سقوط الطائرة مأساوي وركاب بريطانيون بين الضحايا

من جانبه، صرّح ستارمر أن مشاهد تحطم الطائرة الهندية كانت "مؤلمة وصادمة"، وكشف عن وجود مواطنين بريطانيين على متن الطائرة المنكوبة.