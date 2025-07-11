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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ميريل ستريب وآن هاثاواي تعودان بجزء جديد من The Devil Wears Prada

the Devil Wears Prada
the Devil Wears Prada
شروق سلامة

تم الإعلان في يوليو 2024 عن تحضير جزء جديد من فيلم The Devil Wears Prada بعد مرور 20 عامًا تقريبًا على صدور النسخة الأولى عام 2006، والتي حققت نجاحًا عالميًا واسعًا، وبلغت إيراداتها أكثر من 326 مليون دولار.

قصة الجزء الثاني

وفقًا لتقارير Variety، يدور الجزء الثاني حول “ميرندا بريستلي” (ميريل ستريب) وهي تحاول الحفاظ على مكانتها المهنية في ظل تراجع صناعة النشر الورقي، وتدخل في مواجهة مباشرة مع “إيميلي” (إميلي بلانت)، التي أصبحت مديرة تنفيذية قوية في مجموعة أزياء فاخرة تملك الإعلانات التي تحتاجها ميرندا لإنقاذ مجلتها.
 


 

عودة الأبطال 

الجزء الثاني سيشهد عودة الأبطال الأربعة الأصليين: ميريل ستريب، آن هاثاواي، إميلي بلانت، وستانلي توتشي، إضافة إلى انضمام عدد من النجوم الجدد منهم كينيث براناه بدور زوج ميرندا، ولوسي ليو، وبي جي نوفاك، وجوستين ثيرو، وبولين شالاميه.


 


 

رغم تعلق الجمهور بالفيلم، عبّرت بعض نجماته عن ترددهن سابقًا. آن هاثاواي قالت في 2024 إنها لا تتوقع جزءًا ثانيًا، بينما كانت بلانت مترددة، ثم قالت لاحقًا إنها ستقبل العودة “فقط للّعب مجددًا مع نفس الفريق”.

الإخراج والكتابة 

سيعود المخرج ديفيد فرانكل وكاتبة السيناريو ألين بروش ماكينا للمشاركة في الجزء الجديد، إلى جانب المنتجة الأصلية ويندي فاينرمان، مما يرفع كل  آمال الجمهور بأن يحتفظ الجزء الثاني بسحر النسخة الأولى.


 

موعد العرض الرسمي

من المقرر طرح The Devil Wears Prada 2 في دور العرض يوم 1 مايو 2026.


 

يوليو e Devil Wears Prada آن هاثاواي

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