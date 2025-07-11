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عاجل.. الآن الحجز مفتوح لأداء اختبارات القدرات لعام 2025
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عاجل.. الآن الحجز مفتوح لأداء اختبارات القدرات لعام 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

أتاح موقع تنسيق الجامعات، فرصة حجز اختبارات القدرات لعام 2025، حيث يمكن لطلاب الثانوية العامة، تسجيل للالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للطلاب، تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت".

كيفية سداد رسوم اختبارات القدرات لعام 2025
- يتم إلكترونيًا فقط عبر موقع التنسيق الإلكتروني الموحد:

https://tansik.digital.gov.eg

الطرق المعتمدة للسداد هي:

* بطاقات الدفع المسبق

* بطاقات الائتمان

* منافذ تحصيل شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة مثل "فوري" و"أمان" وغيرها

لا يُعترف بأي وسيلة دفع أخرى، ولا يتم حجز موعد الاختبار إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.

بعد إتمام السداد، يستقبل الطالب رسالة نصية على هاتفه المحمول تحتوي على تفاصيل الموعد ونوع الاختبار.

هذه المعلومات أساسية لتسهيل إجراءات التسجيل وضمان عدم وقوع أي مشكلات في عملية أداء الاختبار.

اختبارات القدرات لعام 2025 موقع تنسيق الجامعات موقع تنسيق

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