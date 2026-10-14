قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يفرض هيمنته على إفريقيا.. ثنائية تاريخية لرجال وسيدات اليد في يوم واحد
الخارجية الفلسطينية تدين إحراق مسجد بالقدس وكتابة شعارات عنصرية
محمود مسلم: تصريح الرئيس السيسي بشأن الدستور يقطع الطريق أمام محاولات التشكيك
خبير استراتيجي: الحرب النفسية ضد مصر تستهدف الدولة من الداخل.. والشائعات جزء من المواجهة
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالبنوك
كلام فاضي.. فتحي سند: تصعيد الزمالك ضد اتحاد الكرة هدفه التغطية على الفشل الإداري
مصطفى رحيم: تأكيد الرئيس السيسي عدم المساس بالدستور رسالة لحماية دولة المؤسسات
المبعوثة الأممية تحذّر من انهيار التوافق السياسي في ليبيا وتطالب بمحاسبة معرقلي الانتخابات
مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة زيادة البنزين والسولار
استجابة لرغبات أولياء الأمور.. محافظ دمياط يقرر النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي
نائبة بالكونجرس الأمريكي مهددة بفقدان جنسيتها بسبب تاريخ الميلاد.. ما قصة إلهان عمر؟
إشادة واسعة بدور إدارة الشئون المعنوية في تنظيم الندوة التثقيفية "وطن الأبطال"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يستشهد بآية قرآنية خلال حديثه عن تسليم الحكم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

استشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بآية من القرآن الكريم، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالعدل واحترام إرادة الناخبين، حتى في ظل الخلافات السياسية.

تفاصيل حديثه مع المشير محمد حسين طنطاوي

واستعاد الرئيس السيسي تفاصيل حديثه مع المشير محمد حسين طنطاوي بشأن تسليم الحكم إلى جماعة الإخوان المسلمين حال فوزها في الانتخابات، موضحًا أن الاحتكام إلى اختيار المواطنين يفرض احترام النتيجة.

وقال الرئيس السيسي مستشهدا بالآية الكريمة: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ} لو الناس ادتهم صوتها خلاص، والأمر لله بعد كده».

وأضاف الرئيس السيسي: «إذا كنا إحنا مسلمين أمرنا لله، إذا كنا إحنا فعلًا مؤمنين وعارفين إن مفيش خطوة على خطوة بتتم إلا بالله سبحانه وتعالى».

الحفاظ على مصر واستمرار الدولة 

وأكد الرئيس السيسي أن الحفاظ على مصر واستمرار الدولة يجب أن يكونا الهدف الأساسي، بعيدًا عن المصالح الشخصية أو الرغبة في احتكار السلطة، مشددًا على ضرورة التعامل مع المواقف السياسية من منطلق المسؤولية تجاه الوطن ومواطنيه.

السيسي أكتوبر حرب أكتوبر انتصارات أكتوبر الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

الخطيب

قرار عاجل من المحكمة بشأن مدحت شلبي على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب

محمد هاني

محمد هاني يقترب من التجديد وياسر إبراهيم يلوح بالرحيل.. ماذا يحدث في الأهلي؟

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

ترشيحاتنا

الزمالك

3 لقطات وراء اعتراض الزمالك على التحكيم في القمة.. تفاصيل جديدة

ليفربول

ليفربول يكتسح لاسك بسداسية في دوري أبطال أوروبا

محمد سمير

محمد سمير رئيسا لقطاع الناشئين لكرة السلة بالاتحاد السكندري

بالصور

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

ترامب: الرسوم الجمركية تدفع شركات السيارات العالمية لنقل مصانعها إلى الولايات المتحدة

ترامب
ترامب
ترامب

فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين.. تحمى صحة العين و يعزز المناعة

فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين
فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين
فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين

الإفراط فى الملح.. عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد