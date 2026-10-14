الرئيس السيسي يستشهد بآية قرآنية خلال حديثه عن تسليم الحكم

استشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بآية من القرآن الكريم، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالعدل واحترام إرادة الناخبين، حتى في ظل الخلافات السياسية.

تفاصيل حديثه مع المشير محمد حسين طنطاوي

واستعاد الرئيس السيسي تفاصيل حديثه مع المشير محمد حسين طنطاوي بشأن تسليم الحكم إلى جماعة الإخوان المسلمين حال فوزها في الانتخابات، موضحًا أن الاحتكام إلى اختيار المواطنين يفرض احترام النتيجة.

وقال الرئيس السيسي مستشهدا بالآية الكريمة: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ} لو الناس ادتهم صوتها خلاص، والأمر لله بعد كده».

وأضاف الرئيس السيسي: «إذا كنا إحنا مسلمين أمرنا لله، إذا كنا إحنا فعلًا مؤمنين وعارفين إن مفيش خطوة على خطوة بتتم إلا بالله سبحانه وتعالى».

الحفاظ على مصر واستمرار الدولة

وأكد الرئيس السيسي أن الحفاظ على مصر واستمرار الدولة يجب أن يكونا الهدف الأساسي، بعيدًا عن المصالح الشخصية أو الرغبة في احتكار السلطة، مشددًا على ضرورة التعامل مع المواقف السياسية من منطلق المسؤولية تجاه الوطن ومواطنيه.