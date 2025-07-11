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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور 400 شخصا .. المؤتمر الأول لشمامسة كنيسة مارجرجس بسوهاج

الشمامسة
الشمامسة
ميرنا رزق

نظمت خدمة الشماسية بكنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة سوها المؤتمر الأول للشمامسة بعنوان "سيمفونية" تحت شعار "افهم.. عيش"، حضره أكثر من ٤٠٠ شماسًا وعدد من الآباء كهنة الكنيسة ذاتها.

وألقى نيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، المحاضرة الافتتاحية، وحاضر فيه عدد من الآباء الكهنة المتخصصين في مجال الليتورجيا، حيث تناول المؤتمر القداس الإلهي من جوانب تاريخية وروحية وكذلك الخدمة الشماسية الحية. واشتمل على القداس الإلهي صباح السبت، وحلقات نقاشية تم خلالها تقسيم المشاركين حسب المرحلة السنية.

تضمن برنامج المؤتمر (المحاضرات والحلقات النقاشية) موضوعات: رفع بخور، قداس الكلمة، قداس المؤمنين، خدمة الشماسية وأهدافها وتاريخها  وتطورها، الشماس والمجتمع (قدوة وكارز)، كيف أعيش القداس وأقاوم المعطلات، التطور التاريخي لليتورجية الإسكندرية، القداس الإلهي ودور الشماس.

خدمة الشماسية الكنيسة الكهنة

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