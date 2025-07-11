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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد صدمة المونديال.. ريال مدريد يصالح جماهيره بهذا القرار

ريال مدريد
ريال مدريد

قرر نادي ريال مدريد الإسباني مواصلة تدعيم صفوفه بصفقات جديدة، بعد وداع كأس العالم للأندية 2025.

وتكبد ريال مدريد هزيمة قاسية أمام باريس سان جيرمان بأربعة أهداف دون رد، الأربعاء الماضي، في نصف نهائي مونديال الأندية.

وكتب فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: “سيُبرم ريال مدريد المزيد من الصفقات هذا الصيف، يُفكّر النادي الآن في التعاقد مع قلب دفاع آخر، بالإضافة إلى لاعب وسط”.

تعليق ألونسو على وداع مونديال الأندية

في سياق متصل، علق تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد على الهزيمة القاسية أمام باريس سان جيرمان، إذ قال في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كان الوضع صعباً بعد الدقائق العشر الأولى، سان جيرمان مشروعٌ بُني مع الوقت، بينما نحن في بداياتنا، التحلي بالشجاعة لا يعني بالضرورة أنك أفضل".
وتابع: "تلقينا ضربتين قويتين، كان علينا أن نهدأ قليلاً، واستقبال الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول مؤسف حقاً، عانينا أمام فريق على مستوى جيد، ونحن في بداية حقبة جديدة، لدينا هامش كبير للتحسن، لقد تألمنا ولم يكن مستوانا جيداً كفاية، كشفت لنا هذه المباراة الكثير بخصوص المستقبل وستساعدنا على التنافس بمستوى أفضل لاحقاً. هنا ينتهي مشوارنا في المسابقة، في المحطة قبل الأخيرة، وهذا مؤلم".
ولفت : "البدء بنتيجة 2-0 أمر صعب، أردنا لعب مباراة قوية وسنتعامل مع الأمر بشكل مختلف، الأهم من الفارق بين الهدفين هو امتلاكنا هامشاً كبيراً للتحسن، إنها نهاية هذا الموسم وليس بداية الموسم الجديد، سنستفيد من فترة كأس العالم هذه، نغادر الآن ونحن أفضل كفريق، إنها نقطة انطلاق لبداية أفضل للموسم المقبل، أتحدث عن الفريق، وليس عن اللاعبين، واجهنا بعض الثغرات، ومن الجيد أحياناً أن ندرك الأخطاء لنستفيد منها مستقبلاً. إذا كررنا نفس الأخطاء مراراً وتكراراً، فلن نكون أذكياء".

ريال مدريد كأس العالم للأندية 2025 باريس سان جيرمان تشابي ألونسو فابريزو رومانو

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