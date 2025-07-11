العين الإماراتي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبد الرزاق حمد الله

كشف نادي العين الإماراتي، حقيقة مفاوضاته مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب نادي الشباب السعودي.

وقال مصدر بنادي العين لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية: "ننفي وجود أية مفاوضات مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، ونؤكد استمرار لابا كودجو في قيادة هجوم الفريق في الموسم المقبل".

وكان عبد الرزاق حمد الله خاص تجربة قصيرة مع الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وودع الهلال المونديال من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين مقابل هدف.

جوائز المالية للهلال في المونديال:

9.5 مليون دولار مقابل المشاركة في البطولة

4 ملايين دولار نتيجة فوز وتعادلين في دور المجموعات (2 مليون للفوز، ومليون لكل تعادل)

7.5 مليون دولار نظير التأهل إلى دور الـ16

13.125 مليون دولار مكافأة التأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي 4-3