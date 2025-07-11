بعد القرار الأخير لـ البنك المركزي.. رسوم من البنوك وATM وإنستاباي

يبحث العديد من المواطنين في مصر عن الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وماكينات الصراف الآلي، خاصة بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ورفع الحد الأقصى للسحب.

وأصدر البنك المركزي المصري، قد أصدر قرارًا استثنائيًا مؤخرًا بزيادة الحدود المسموح بها للسحب من البنوك، وذلك بهدف تسهيل التعاملات المصرفية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.

الحد الأقصى للسحب اليومي

يأتي قرار البنك المركزي الأخير في إطار سعيه للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وضمان تلبية احتياجات العملاء اليومية، خاصة مع تأثر بعض الخدمات المصرفية نتيجة انقطاع الاتصالات.

ويتضمن القرار تعديلات مؤقتة على بعض الضوابط الخاصة بالتعاملات النقدية داخل فروع البنوك، مما يساعد على تخفيف الضغط وتيسير المعاملات خلال هذه الفترة الحرجة.

ووفقًا للتحديثات الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي، تم زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه، مؤقتًا؛ لحين عودة خدمات الاتصالات إلى طبيعتها.

كما تم تحديد رسوم السحب لكل عملية، حيث تظل الخدمة مجانية للسحب من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة.

حدود السحب من الـ ATM

تتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب على مدار الـ 24 ساعة، ولكن هناك حدود يومية للسحب سواء من خلال أجهزة الـ ATM أو من داخل الفروع، وفقًا لتعليمات البنك المركزي.

بالنسبة لماكينات الصراف الآلي، فإن الحد الأقصى للسحب اليومي هو 30 ألف جنيه مصري بعد القرار الأخير.

رسوم السحب من الـ ATM

حدد البنك المركزي المصري رسوم السحب عند استخدام ماكينات بنوك غير تابعة للبنك الذي أصدر البطاقة، وتبلغ الرسوم 5 جنيهات للعملية الواحدة.

وتختلف الرسوم أيضًا بين البنوك، حيث تتنوع عمولة الاستعلام عن الرصيد واستخدام ماكينات الصراف من بنك لآخر.

وإليكم بعض الرسوم المفروضة:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات.

بنك الاستثمار العربي: 2 جنيه.

بنك كريدي أجريكول: 2 جنيه.

بنك أبوظبي الأول: 3 جنيهات.

بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات.

بنك HSBC: مجانًا.

البنك الأهلي المصري: 1.5 جنيه.

حدود السحب عبر تطبيق إنستاباي

يمكن للمواطنين السحب بشكل فوري من خلال تطبيق «إنستاباي»، حيث يختلف الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة بين 70 ألف جنيه والحد الأقصى للمعاملات اليومية الذي يبلغ 120 ألف جنيه.