قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لياندرو باريديس يعود إلى جذوره مع بوكا جونيورز
عمليات تبريد .. ننشر صور إخماد حريق مول شهير بالخمائل بالشيخ زايد
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 11-7-2025
السيطرة على حريق فى منطقة الخمائل بالشيخ زايد | صور
بعد القرار الأخير لـ البنك المركزي.. رسوم من البنوك وATM وإنستاباي
صفقة شاملة ترسم ملامح مستقبل غزة والمنطقة.. وخبير استراتيجي يعلق
جنة الجندي وسيف سليمان يتوجان بذهبية "المختلط تحت 19 سنة" ببطولة العالم للتتابعات
قلبه وقف | مستشفى إهناسيا التخصصي ينقذ حياة شخص من لدغة كوبرا
كيف تدعو بـ اسم الله الأعظم؟.. يسري جبر يكشف
الوزراء: كل ما يتردد بشأن بيع مبنى سنترال رمسيس غير حقيقي
عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة
خطيب الأزهر: الهجرة جسدت مزيجا فريدا بين الأخذ بالأسباب وصدق التوكل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد القرار الأخير لـ البنك المركزي.. رسوم من البنوك وATM وإنستاباي

رسوم السحب
رسوم السحب
أحمد أيمن

يبحث العديد من المواطنين في مصر عن الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وماكينات الصراف الآلي، خاصة بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ورفع الحد الأقصى للسحب. 

وأصدر البنك المركزي المصري، قد أصدر قرارًا استثنائيًا مؤخرًا بزيادة الحدود المسموح بها للسحب من البنوك، وذلك بهدف تسهيل التعاملات المصرفية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.

الحد الأقصى للسحب اليومي

يأتي قرار البنك المركزي الأخير في إطار سعيه للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وضمان تلبية احتياجات العملاء اليومية، خاصة مع تأثر بعض الخدمات المصرفية نتيجة انقطاع الاتصالات. 

ويتضمن القرار تعديلات مؤقتة على بعض الضوابط الخاصة بالتعاملات النقدية داخل فروع البنوك، مما يساعد على تخفيف الضغط وتيسير المعاملات خلال هذه الفترة الحرجة.

ووفقًا للتحديثات الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي، تم زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه، مؤقتًا؛ لحين عودة خدمات الاتصالات إلى طبيعتها. 

كما تم تحديد رسوم السحب لكل عملية، حيث تظل الخدمة مجانية للسحب من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة.

حدود السحب من  الـ ATM

تتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب على مدار الـ 24 ساعة، ولكن هناك حدود يومية للسحب سواء من خلال أجهزة الـ ATM أو من داخل الفروع، وفقًا لتعليمات البنك المركزي. 

بالنسبة لماكينات الصراف الآلي، فإن الحد الأقصى للسحب اليومي هو 30 ألف جنيه مصري بعد القرار الأخير.

رسوم السحب من الـ ATM

حدد البنك المركزي المصري رسوم السحب عند استخدام ماكينات بنوك غير تابعة للبنك الذي أصدر البطاقة، وتبلغ الرسوم 5 جنيهات للعملية الواحدة.

وتختلف الرسوم أيضًا بين البنوك، حيث تتنوع عمولة الاستعلام عن الرصيد واستخدام ماكينات الصراف من بنك لآخر.

وإليكم بعض الرسوم المفروضة:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات.
بنك الاستثمار العربي: 2 جنيه.
بنك كريدي أجريكول: 2 جنيه.
بنك أبوظبي الأول: 3 جنيهات.
بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات.
بنك HSBC: مجانًا.
البنك الأهلي المصري: 1.5 جنيه.

حدود السحب عبر تطبيق إنستاباي

يمكن للمواطنين السحب بشكل فوري من خلال تطبيق «إنستاباي»، حيث يختلف الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة بين 70 ألف جنيه والحد الأقصى للمعاملات اليومية الذي يبلغ 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى للسحب رسوم السحب من البنوك رسوم السحب من atm رسوم انستاباي قرار البنك المركزي الأخير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخلصوا منها فورًا| هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات

احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا

هبة التميمي

حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

حادث ارشيفية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 من أسره واحدة في انقلاب سيارة بمحور الضبعه

الذهب

تراجع أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

احمد الطيب

بجاحة شوية | معلق رياضي شهير يوجه رسالة مثيرة لـ إبراهيم سعيد

مهند شعبان

مهند شعبان: ذهبية التتابع بالخماسي الحديث ثمرة تعب كبير رغم الإصابة

أشهر أشقاء في الدوري المصري

رابطة الأندية المصرية تسلط الضوء على أبرز الأشقاء في الدوري .. وتعلن قرارات انضباطية جديدة

بالصور

لامبورجيني تصدم محبيها.. الأثرياء لا يفضلون السيارات الكهربائية

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

لها توأم صيني.. أحدث سيارة كهربائية SUV من شيفروليه

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

سيارة بمليار دولار.. لن تصدق نوع الماركة

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أندر سيارة هاتشباك كهربائية من فولكس فاجن أغلى من جولف R

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

سامح عبد العزيز

هالة سرحان البداية وهنيدي الختام.. أبرز محطات المخرج الراحل سامح عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد