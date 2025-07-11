كاملة العدد .. شواطئ الإسكندرية زحمة في أول جمعة بعد امتحانات الثانوية

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، عن وصول نسب الإشغال اليوم الجمعة إلى 100% ببعض شواطئ المحافظة في نسبة إقبال تاريخية غير مسبوقة، مع ارتفاع درجات الحرارة واستقرار حالة البحر والأمواج.

وذكرت الإدارة في بيان اليوم، أن نسب الاشغال وصلت حتى الآن بشواطئ بحرى المميز والمندرة العام وعروس البحر ومحمود سعيد إلى 100%.

بينما أعلنت الادارة ان شواطئ البوريفاج وجزيرة الدهب واسكندر بلغت نسب الاشغال بها 90%، مشيرة إلى توجيه الرواد الي الشواطئ التى مازالت نسب اشغالها تسمح باستقبال الرواد.

وأوضح البيان أنه تم رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي التي اكتمل فيها حاجز الامواج، والصفراء في باقي الشواطئ، بينما تم رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي والعجمي بسبب اضطراب حالة البحر، والتي بلغت نسب الاشغال فيها 60%.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

وأكدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الأرقام الموجودة على صفحة الإدارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.