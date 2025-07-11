أمير هشام: مصطفى محمد أمامه فرصة في أوروبا

قال الإعلامي أمير هشام إن موقف اللاعب مصطفى محمد يشبه إلى حد كبير موقف محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، إلا أن الفارق الأبرز أن شريف أثبت انتماءه للنادي بقراراته.

وأوضح هشام، في تصريحات له، أن محمد شريف رفض عروضًا مغرية للرحيل عن الأهلي، كان أبرزها عرض من نادي الزمالك، واختار العودة إلى بيته، وهو ما يعكس انتماءه الحقيقي للنادي

وأضاف: "شريف أثبت انتماءه بقرار العودة رغم العروض الكبيرة، لكن مصطفى محمد لا يزال أمامه فرصة جيدة للاستمرار في مشواره الاحترافي في أوروبا".

وأشار هشام إلى أن هناك كواليس مهمة وراء تمسك شريف بالاستمرار مع الأهلي، مؤكدًا: "لو كنت أهلاوي وبتحب شريف 100%، فالكواليس دي ممكن تخليك تحبه 200%".