أمير هشام: في وقت انعدم فيه الانتماء .. مصطفى محمد يثبت ولاءه للزمالك

قال الإعلامي أمير هشام إن تصرف اللاعب مصطفى محمد بعد أنباء مفاوضات الأهلي يعكس تمسكه الشديد بانتمائه لنادي الزمالك، مؤكدًا أن ما فعله اللاعب يحمل رسالة قوية.

وأضاف هشام:

"في الوقت اللي مبقاش في حد من اللعيبة عنده انتماء، مصطفى محمد أصرّ يتمسك بحبه للزمالك، وده بان بوضوح بعد مفاوضات الأهلي.. وأعتقد إن الأهلي مش هيحاول معاه تاني."

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، أقدم اللاعب مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي، على إضافة كلمة "الزمالك " في السيرة الذاتية على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، وذلك بالتزامن مع التقارير التي تحدثت عن وجود مفاوضات من النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الخطوة اعتبرها كثيرون رسالة واضحة تكشف عن انتمائه ورغبته، رغم العروض المطروحة.