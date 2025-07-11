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بعد أنباء مفاوضات الأهلي.. مصطفى محمد يفاجئ الجميع بحركة لافتة تخص الزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد أنباء مفاوضات الأهلي.. مصطفى محمد يفاجئ الجميع بحركة لافتة تخص الزمالك

مصطفي محمد
مصطفي محمد
منار نور

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، أقدم اللاعب مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي، على إضافة كلمة "الزمالك  " في السيرة الذاتية على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، وذلك بالتزامن مع التقارير التي تحدثت عن وجود مفاوضات من النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الخطوة اعتبرها كثيرون رسالة واضحة تكشف عن انتمائه ورغبته، رغم العروض المطروحة.

لا يزال اسم مصطفى محمد يتردد بشأن مساعي الأهلي لضمه، خلال الميركاتو الصيفي، مع احتمالية رحيل وسام أبوعلي، في ظل وجود أكثر من عرض حالي لرحيله، حال وصول المقابل الى المبلغ الذي يطلبه الاهلي وهو 10 ملايين دولار.

حسم مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي، موقفه من العودة إلى الدوري المصري خلال الموسم المُقبل، برفض الفكرة من أساسها حسب مقربون من مفاوضاته مع أندية أوروبية. 

مصطفي محمد الاهلي الزمالك

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