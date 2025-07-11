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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي الأبرز.. موقع فرنسي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل مصطفى محمد

مصطفى محمد
مصطفى محمد
القسم الرياضي

كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة، عن مستقبل الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، خلال الفترة المقبلة مع النادي.


وكانت بعض التقارير الصحفية، قد ربطت اسم مصطفى محمد بالانتقال إلى النادي الأهلي، بعد أنباء اقتراب الدولي الفلسطيني وسام أبو علي من الرحيل.


وقال موقع "لايف فوت" الفرنسي: "الحدث الأبرز حاليًا في نادي نانت هو مغادرة المهاجم المصري مصطفى محمد، مع رغبة النادي في رحيله بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها".


وأضاف: "فالديمار كيتا، رئيس نادي نانت لم يعد قادرًا على دفع راتب مصطفى محمد الذي يزيد عن 100 ألف يورو شهريًا".


وواصل: "هناك اهتمامات من قبل أكثر من نادٍ لضم مصطفى محمد منهم كارديف سيتي الإنجليزي وباناثينايكوس اليوناني إلا أن اهتمام الأهلي المصري هو الأبرز للتعاقد مع اللاعب".


واختتم: "بينما نانت هدفه الحالي هو استرداد مبلغ الـ6 ملايين يورو الذي استثمره في ضم مصطفى محمد عام 2023".

مصطفى محمد نانت الأهلي

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