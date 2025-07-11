بعد أداء قوي.. ميار شريف تودع بطولة نورديا المفتوحة للتنس من نصف النهائي

ودعت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني للتنس، منافسات بطولة "نورديا" المفتوحة المقامة في السويد فئة 125 نقطة، وذلك بعد خسارتها في الدور نصف النهائي أمام البولندية كاتارزينا كاوا، المصنفة رقم 132 عالميًا، بمجموعتين مقابل واحدة، في لقاء شهد ندية كبيرة بين اللاعبتين.

وكانت ميار قد تأهلت إلى نصف النهائي عقب فوز مهم في الدور ربع النهائي على اللاتفية دارجا سيمنيستاجا، المصنفة رقم 128 عالميًا، بنتيجة 6-3 و3-6 و6-3، في مباراة قوية أقيمت يوم أمس، لتؤكد اللاعبة المصرية حضورها القوي في البطولة قبل أن تتوقف مسيرتها عند نصف النهائي.

ورغم خروجها من نصف نهائي بطولة "نورديا"، إلا أن ميار شريف قدمت مستويات مشرفة تعكس تطورها المستمر في لعبة التنس، خاصة بعد أيام من مشاركتها في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، التي ودعتها من الدور الأول إثر خسارتها أمام الروسية ميرا أندريفا، المصنفة السابعة عالميًا والمتوجة هذا الموسم بلقبي إنديان ويلز ودبي للأساتذة، بنتيجة مجموعتين دون رد.

وتُقام بطولة ويمبلدون خلال الفترة من 1 إلى 14 يوليو في العاصمة البريطانية لندن على الملاعب العشبية، وتشهد مشاركة نخبة من نجمات التنس العالمي.

ويُذكر أن ميار شريف كانت قد تقدمت مؤخرًا مركزين في التصنيف العالمي لمحترفات التنس، لتصل إلى المركز 86 بدلاً من المركز 88، في خطوة تعكس ثباتها ضمن قائمة النخبة في اللعبة، رغم قوة المنافسات وتحديات البطولات الكبرى.