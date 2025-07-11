قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة .. وارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين في غزة
بكري: محاولات متكررة لإدخال كائنات سامة عبر مطار القاهرة
تستهدف إسقاط الدولة.. مصطفى بكري: الرئيس السيسي حذر من حروب الجيل الرابع
مرموش وصلاح في قائمة أغلى 10 صفقات بتاريخ اللاعبين الأفارقة
رئيس صندوق المأذونين يكشف أغرب قصص من كواليس الزواج والطلاق
وقف المستحقات | مودرن سبورت يرد على جنش في بيان رسمي
مصطفى بكري يكشف ملامح الخطة الحالية لاستهداف الداخل المصري
بعد أداء قوي.. ميار شريف تودع بطولة نورديا المفتوحة للتنس من نصف النهائي
الأهلي الأبرز.. موقع فرنسي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل مصطفى محمد
بكري: المشير طنطاوي كشف مؤامرات تحدث الآن .. ومصر قلب الخرشوفة
خروج 4 مصابين من المستشفى في حادث غرق البارجة أدمارين 12
الدعاء على أستاذ بـ صيدلة طنطا في منشور بعد وفاته لسبب صادم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد أداء قوي.. ميار شريف تودع بطولة نورديا المفتوحة للتنس من نصف النهائي

ميار شريف
ميار شريف
إسلام مقلد

ودعت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني للتنس، منافسات بطولة "نورديا" المفتوحة المقامة في السويد فئة 125 نقطة، وذلك بعد خسارتها في الدور نصف النهائي أمام البولندية كاتارزينا كاوا، المصنفة رقم 132 عالميًا، بمجموعتين مقابل واحدة، في لقاء شهد ندية كبيرة بين اللاعبتين.

وكانت ميار قد تأهلت إلى نصف النهائي عقب فوز مهم في الدور ربع النهائي على اللاتفية دارجا سيمنيستاجا، المصنفة رقم 128 عالميًا، بنتيجة 6-3 و3-6 و6-3، في مباراة قوية أقيمت يوم أمس، لتؤكد اللاعبة المصرية حضورها القوي في البطولة قبل أن تتوقف مسيرتها عند نصف النهائي.

ورغم خروجها من نصف نهائي بطولة "نورديا"، إلا أن ميار شريف قدمت مستويات مشرفة تعكس تطورها المستمر في لعبة التنس، خاصة بعد أيام من مشاركتها في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، التي ودعتها من الدور الأول إثر خسارتها أمام الروسية ميرا أندريفا، المصنفة السابعة عالميًا والمتوجة هذا الموسم بلقبي إنديان ويلز ودبي للأساتذة، بنتيجة مجموعتين دون رد.

وتُقام بطولة ويمبلدون خلال الفترة من 1 إلى 14 يوليو في العاصمة البريطانية لندن على الملاعب العشبية، وتشهد مشاركة نخبة من نجمات التنس العالمي.

ويُذكر أن ميار شريف كانت قد تقدمت مؤخرًا مركزين في التصنيف العالمي لمحترفات التنس، لتصل إلى المركز 86 بدلاً من المركز 88، في خطوة تعكس ثباتها ضمن قائمة النخبة في اللعبة، رغم قوة المنافسات وتحديات البطولات الكبرى.

ميار شريف المنتخب الوطني للتنس بطولة نورديا المفتوحة السويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات

احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا

الدعم النقدي

بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

هبة التميمي

حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو

الأرصاد

الأرصاد تطلق إنذارًا مبكرًا.. ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا ولا تفعلوا هذا الأمر أبدًا

عبد المنعم

بعد انتقال عبدالمنعم .. رئيس نيس الفرنسي يرحل عن النادي رسميا

حادث ارشيفية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 من أسره واحدة في انقلاب سيارة بمحور الضبعه

ترشيحاتنا

شيبسي

طريقة عمل شيبسي مقرمش ولذيذ

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| هوس روتين العناية بالبشرة يأتي بنتائج عكسية.. شرب الشاي والقهوة باللبن يخفي مخاطر صحية

الخرف

بتحصل لكتير مننا .. اعرف أعراض غير متوقعة لمرض الخرف

بالصور

مليون و440 ألف جنيه .. الكشف عن سيارة GAC الجديدة في مصر

GAC الصينية
GAC الصينية
GAC الصينية

قوام رشيق.. كارولين عزمي تثير الجدل بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

أحمد سعد يكشف عن كواليس تسجيل "حبيبي ياه ياه" مع مروان موسى وعفرتو

أحمد سعد مع مروان موسى وعفرتو
أحمد سعد مع مروان موسى وعفرتو
أحمد سعد مع مروان موسى وعفرتو

بملابس البحر.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

فيديو

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة اتجار 4 أشخاص بالمخدرات في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد