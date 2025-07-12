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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي
سعر الدرهم الإماراتي
محمد صبيح

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق المصرفي، مع وجود اختلافات طفيفة بين أسعار البنوك في عمليات الشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم:

 

أعلى سعر شراء درهم إماراتي: 13.503 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي:

 أقل سعر شراء درهم إماراتي: 13.187 جنيه في المصرف المتحد 

 أعلى سعر بيع درهم إماراتي: 13.553 جنيه في بنك الكويت الوطني NBK 

أقل سعر بيع درهم إماراتي: 13.471 جنيه في بنك التنمية الصناعية

قائمة أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية:

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 13.503 – بيع 13.532

بنك التعمير والإسكان: شراء 13.476 – بيع 13.518

اتش اس بي سي HSBC: شراء 13.470 – بيع 13.490

المصرف العربي الدولي: شراء 13.466 – بيع 13.493

بنك البركة: شراء 13.462 – بيع 13.490

البنك المركزي المصري: شراء 13.461 – بيع 13.501

QNB الأهلي: شراء 13.460 – بيع 13.488

بنك مصر: شراء 13.453 – بيع 13.493

البنك الأهلي المصري: شراء 13.453 – بيع 13.493

البنك المصري الخليجي: شراء 13.449 – بيع 13.494

بنك الإسكندرية: شراء 13.448 – بيع 13.491

بنك قناة السويس: شراء 13.441 – بيع 13.491

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 13.437 – بيع 13.482

كريدي أجريكول: شراء 13.400 – بيع 13.490

بنك التنمية الصناعية: شراء 13.362 – بيع 13.471

ميد بنك: شراء 13.354 – بيع 13.505

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 13.322 – بيع 13.553

المصرف المتحد: شراء 13.187 – بيع 13.491

سعر الدرهم الإماراتي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه قائمة أسعار الدرهم الإماراتي قائمة أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك

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