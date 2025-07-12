دعم عيادة التأمين الصحى بفارسكور بجهاز الهيموجلوبين السكرى وجهاز الأملاح

أعلن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عن دعم عيادة التأمين الصحي بفارسكور بجهاز الهيموجلوبين السكرى دون تحمل ميزانية الدولة أي تكلفة بالتعاون مع وكلاء الشركات المنتجه للجهاز ، والذى يصل سعره حالياً مليون جنيه ، وكذا دعم العيادة بجهاز الأملاح ، وذلك لإنشاء معمل مركزى بالعيادة وسيتم تقديم الخدمات بسعر رمزي يعادل تكلفة التشغيل فقط ، ليصبح ثانى معمل على مستوى المحافظة بعد المعمل المركزى بعيادة الطلبة بالهلال .

أكد " محافظ دمياط " أن هذا الدعم يأتى فى إطار الجهود المبذولة لدعم منظومة التأمين الصحي بالمحافظة، وتقديم خدمات علاجية و طبية متكاملة للمواطنين بكافة المناطق.

فيما وقد أشارت " الدكتورة رشا مصلح " مدير فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط أن المحافظة تحت قيادة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط تولى اهتمامًا بالغاً بملف التأمين الصحى وذلك لتقديم خدمات علاجية متميزة للمواطنين والتيسير عليهم.