قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذكاء الاصطناعي يحقق حلم الإنجاب لزوجين بعد 18 عاما.. كيف حدث ذلك؟
إضافة فئات جديدة.. المستحقون للدعم النقدي في القانون الجديد
محمد عبلة: لوحاتي تعرضت للسرقة والتزوير.. وشككت في عمل ليس من رسمي
إصابة 13 شخصا في تصادم نقل وميني باص أعلى الطريق الإقليمي بأكتوبر
5 عبادات مستحبة قبل صلاة الفجر.. تعرف عليها
أول رد من منى الشاذلي على واقعة سرقة لوحات عالمية
طقس الأيام المقبلة.. رياح وأتربة ورطوبة ودرجات حرارة 47 في هذه المناطق
تشمل 3 برامج.. أحمد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل محطة الضبعة النووية
البنتاجون: أمريكا توافق على بيع طائرات A-29 العسكرية للبنان
طاقة البرلمان: محطة الضبعة تجسيد لرؤية الرئيس في امتلاك مصادر طاقة مستدامة وآمنة
روما يُمدد عقد حارسه سفيلار حتى 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دعم عيادة التأمين الصحى بفارسكور بجهاز الهيموجلوبين السكرى وجهاز الأملاح

تامين صحى
تامين صحى
زينب الزغبي

أعلن  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عن دعم عيادة التأمين الصحي بفارسكور بجهاز الهيموجلوبين السكرى دون تحمل ميزانية الدولة أي  تكلفة بالتعاون مع وكلاء الشركات المنتجه للجهاز ، والذى يصل سعره حالياً مليون جنيه ، وكذا دعم العيادة بجهاز الأملاح ، وذلك لإنشاء معمل مركزى بالعيادة وسيتم تقديم الخدمات بسعر رمزي يعادل تكلفة التشغيل فقط ، ليصبح ثانى معمل على مستوى المحافظة  بعد المعمل المركزى بعيادة الطلبة بالهلال .

أكد " محافظ دمياط " أن هذا الدعم يأتى فى إطار الجهود المبذولة لدعم منظومة التأمين الصحي بالمحافظة، وتقديم خدمات علاجية و طبية متكاملة للمواطنين بكافة المناطق.

فيما وقد أشارت " الدكتورة رشا مصلح " مدير فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط أن المحافظة تحت قيادة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط تولى اهتمامًا بالغاً بملف التأمين الصحى وذلك لتقديم خدمات علاجية متميزة للمواطنين والتيسير عليهم.

دمياط محافظة دمياط التأمين الصحي العيادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات

احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا

الأرصاد

الأرصاد تطلق إنذارًا مبكرًا.. ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا ولا تفعلوا هذا الأمر أبدًا

جامعة طنطا

الدعاء على أستاذ بـ صيدلة طنطا في منشور بعد وفاته لسبب صادم

الدعم النقدي

بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

هبة التميمي

حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو

لو عندك في البيت ارميها فورا.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة قطرة لعلاج احتقان الأنف

لو عندك في البيت ارميها فورا.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة قطرة لعلاج احتقان الأنف

ترشيحاتنا

تامين صحى

دعم عيادة التأمين الصحى بفارسكور بجهاز الهيموجلوبين السكرى وجهاز الأملاح

نائب محافظ

انتظام عمل الخدمات الحكومية وخطوط الطوارئ من داخل مركز السيطرة بدمياط

غرق طفل

مصرع صغير غرقا في ترعة القاصد بشبين الكوم

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025.. لا تغفل أهمية الراحة النفسية

برج السرطان
برج السرطان
برج السرطان

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 12 يوليو مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025 .. إنجاز مشاريع جديدة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الأسد حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025: التفكير الجيد يضمن لك مصلحة أكبر

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

فيديو

عودة امال ماهر

غيابي كان في مصلحتي .. آمال ماهر تكشف سر اختفائها

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة اتجار 4 أشخاص بالمخدرات في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد