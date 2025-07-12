انتظام عمل الخدمات الحكومية وخطوط الطوارئ من داخل مركز السيطرة بدمياط

تابعت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، سير العمل داخل مركز السيطرة ومتابعة الخدمات الحكومية، بما في ذلك الإنترنت والخطوط الساخنة التابعة للمديريات والهيئات المختلفة.

وأجرت "الصديق" اتصالات مباشرة بعدد من الخطوط الساخنة، شملت الإسعاف، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، النجدة، وعدد من خدمات الطوارئ، بهدف التأكد من انتظام عملها واستجابتها الفورية، خاصة في أعقاب حادث الحريق الذي تعرض له سنترال رمسيس، وقياس مدى الجاهزية للتعامل مع أية بلاغات أو أزمات.

وأكدت نائب المحافظ على أهمية الجاهزية التامة والتنسيق المستمر بين الجهات الخدمية والطوارئ لضمان تقديم خدمة فعّالة وآمنة للمواطنين، مشددة على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى والتعامل الفوري مع أي بلاغات حرجة.

وتم الاعلان عن أرقام خدمات الطوارئ

خدمة الإسعاف (١٢٣)

خدمة الكهرباء (١٢١)

خدمة الغاز (١٢٩)

خدمة النجدة (١٢٢)

خدمة الرعاية الصحية (٢١١٥١١٧)

الخط الساخن لغرفة العمليات (١١٤)

غرفة عمليات المحافظة ( ٢٢٦٤١٢١)

مركز سيطرة الشبكة الوطنية

(٢٢٢٥٧٨٨)

خدمة المطافئ (١٨٠)

خدمة المياه (١٢٥)

ارقام أخرى للتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى(٠١٠٢٦٠٢٧٢٠٧) (٠١٠٢٦٠٣٠٢٢٧) كما أن جميع خدمات البنوك والكارت الذكى تعمل.