السعودية تؤكد التزامها بمستهدفات إنتاج النفط لشهر يونيو

أكدت المملكة العربية السعودية الالتزام الكامل بمستهدفات إنتاج النفط في يونيو ضمن اتفاق "أوبك+" إعادة الخفض الطوعي للأسواق.

كانت 8 دول ضمن تحالف "أوبك+" قد اتفقت على خطة تدريجية لإعادة النفط الذي تم خفضه طوعاً قبل أكثر من عام.

وزارة الطاقة السعودية قالت إن حجم الإمدادات التجارية من النفط الخام في يونيو بلغ 9.352 مليون برميل يومياً، بما يتماشى مع الحصة المتفق عليها، لكنها أشارت إلى أنه وعلى الرغم من أن الإنتاج قد تجاوز الإمدادات لفترة وجيزة، إلا أن الكميات الإضافية لم تُسوّق محلياً أو دولياً، وإنما تم توجيهها كإجراء احترازي للمخزونات، فضلاً عن تحسين تدفق الإمدادات بين شرق المملكة وغربها.

في أبريل الماضي، اتفق تحالف "أوبك+" على ضخ 411 ألف برميل إضافية يومياً إلى السوق العالمية لإعادة كميات الخام الذي تم خفضها طوعاً قبل أكثر من عام، وهي نفس الزيادة التي أعاد تكرارها في مايو ويونيو. وفي يوم السبت الماضي، مضى التحالف خطوة أبعد بإقرار زيادة أكبر بلغت 548 ألف برميل يومياً.