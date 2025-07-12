باحث اقتصادي: العلاقات بين القاهرة وبكين تشهد تطورا ملحوظا على جميع المستويات

أشاد الباحث الاقتصادي عماد كرم بمتانة العلاقات المصرية الصينية، مؤكدا أنها تمثل نموذج ناجح وملهم في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأوضح كرم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، في ضوء استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "لي تشيانج" رئيس مجلس الدولة الصيني، أمس، أن العلاقات بين القاهرة وبكين تشهد تطورا ملحوظا على جميع المستويات، لا سيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري، مشيرا إلى أن الصين تعبتر من أكبر الشركاء التجاريين لمصر.

وأضاف الباحث الاقتصادي أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني تعكس حرص الجانبين على تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في قطاعات التكنولوجيا، والصناعة، والطاقة النظيفة، والنقل الذكي، والزراعة الحديثة، مؤكدا أن الاستفادة من الخبرات الصينية في التصنيع والتطوير التكنولوجي تمثل فرصة ذهبية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأشار كرم إلى أن اقتراب الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2026 يعتبر محطة رمزية تؤكد عمق الصداقة التاريخية والتقارب السياسي والاقتصادي المستمر، داعيا إلى تعزيز التعاون البحثي والتعليمي والتجاري بين مجتمع الأعمال المصري ونظيره الصيني، لخلق فرص استثمارية مبتكرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

واختتم عماد كرم تصريحه بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الصينية لم تعد تقتصر على تبادل المصالح، بل أصبحت شراكة تنموية فاعلة تسعى لتحقيق الاستقرار والنمو لكلا الشعبين.