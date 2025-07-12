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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ستيفانو بيولي يودع جماهير النصر بعد عودته رسميًا لتدريب فيورنتينا

الإيطالي ستيفانو بيولي
الإيطالي ستيفانو بيولي
إسلام مقلد

وجه الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني السابق لنادي النصر السعودي، رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير "العالمي"، عقب إعلان تعاقده رسميًا مع نادي فيورنتينا الإيطالي، ليبدأ معه مهمة جديدة بداية من موسم 2025-2026.

وكان نادي فيورنتينا قد أعلن، اليوم السبت، عن عودة بيولي لقيادة الفريق، خلفًا لرافاييلي بالادينو الذي رحل عن الفريق عقب نهاية الموسم الماضي. وتُعد هذه هي الولاية الثانية للمدرب الإيطالي مع "الفيولا"، حيث سبق له تدريب الفريق بين عامي 2017 و2019، قبل أن يتولى قيادة ميلان ويقوده لاحقًا للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021-2022.

وفي أول تعليق له بعد توقيع العقد الجديد، نشر بيولي رسالة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" قال فيها: "أعزائي جماهير النصر، كان شرفًا لي أن أرتدي هذا القميص وأفرح معكم. أود أن أشكر النادي على الاحترافية والمساعدة التي أظهروها، وكذلك الفريق بأكمله الذي دعمنا في هذه التجربة. حان وقت الوداع الآن، لكن هذه الذكريات ستبقى إلى الأبد في قلبي".

وكان بيولي قد تولى قيادة النصر في صيف عام 2024 خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو، بعد انتهاء رحلته الطويلة مع ميلان.

إلا أن تجربته في السعودية لم تحقق التطلعات، حيث أنهى النصر الموسم دون أي ألقاب، مكتفيًا بالمركز الثالث في دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا ودور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو ما أدى إلى عدم تجديد عقده مع النادي.

وبعودة بيولي إلى فيورنتينا، يفتح صفحة جديدة في مسيرته التدريبية داخل الكرة الإيطالية، بينما يطوي صفحة سريعة ومتوترة في الملاعب السعودية لم تدم سوى موسم واحد.

الإيطالي ستيفانو بيولي بيولي نادي النصر السعودي النصر السعودي نادي فيورنتينا الإيطالي

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