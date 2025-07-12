بعد طلب كورتوا .. رئيس رابطة الدوري الإسباني يوجه صدمة لـ ريال مدريد

رفض خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، طلب البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد، بشأن تأجيل المباراة الافتتاحية في الدوري الإسباني لموسم 2025-2026 لمنح اللاعبين وقتًا للراحة بعد توسيع كأس العالم للأندية.



وأُقصي ريال مدريد من البطولة بخسارته 4-0 في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان يوم الأربعاء الماضي، وسيحصل على راحة لمدة 41 يومًا قبل مباراته الافتتاحية في الدوري الإسباني ضد أوساسونا في 19 أغسطس.



وأكد تيباس بأن قرار عدم تأجيل المباراة الافتتاحية اتخذه الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ووافقت عليه رابطة الدوري الإسباني، مشيرًا إلى أن اللاعبين سيحصلون على 21 يومًا راحة و21 يومًا للتدريب التحضيري.



وقال تيباس، في تصريحات عبر وكالة "أسوشيتد بريس": "أعتقد أنهم سيحصلون على 20 يومًا للراحة بدلاً من 21 يومًا، ولا توجد دوريات أخرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز لتشيلسي أو الدوري الفرنسي لباريس سان جيرمان تُغير قواعد اللعبة، لذا لا أعتقد أنه يجب تغيير الجدول لهذا السبب، خاصةً مع الأخذ في الاعتبار أن الأمر يتعلق بيوم واحد فقط".



ولعب ريال مدريد 68 مباراة تنافسية في موسم بدأ في 18 أغسطس: بمعدل 38 مباراة في الدوري، و14 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وست مباريات في كل من كأس الملك وكأس العالم للأندية، ومباراتين في الدوري الإسباني.



وسيخوض باريس سان جيرمان مباراته الخامسة والستين في نهائي كأس العالم للأندية يوم الأحد، بينما سيخوض تشيلسي مباراته الرابعة والستين، على أن يفتتح باريس سان جيرمان موسمه من 15 إلى 17 أغسطس بمواجهة نانت، ويبدأ تشيلسي مباراته ضد كريستال بالاس في نفس اليوم.



وأضاف: "إنهم لا يُدركون حقًا أننا دوري كبير، وأن تعاوننا سيكون إيجابيًا لنا جميعًا، إنهم يؤمنون بدوري السوبر، وللحصول على دوري سوبر قوي، يحتاجون إلى دوري وطني ضعيف، لذلك يعملون على تحقيق هذا الهدف".



يُذكر أن فريق برشلونة هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري الإسباني.