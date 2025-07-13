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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 13-7-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر جرام الذهب، ثباتا مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-7-2025، في محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وساد سعر المعدن الأصفر؛ حالة من الهدوء بعد انخفاض طفيف سجله جرام الذهب قبل يومين.

تحديث سعر الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات أمس السبت، على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة في معظم محلات الصاغة، بقيمة 25 جنيها في المتوسط

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  5302 جنيه للبيع و 5325 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

و بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  4620 جنيها للبيع و4660 جنيها للشراء 

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط نحو 3977 جنيها للبيع و 3994 جنيها للشراء 

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر  عيار 14 الأقل قيمة نحو 3093 جنيها للبيع و 3106 جنيهات للشراء

سعر  الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.12 ألف جنيه للبيع و37.29 ألف جنيه للشراء.

سعر  أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3355 دولارا للبيع و 3356 دولارا للشراء.

مجلس الذهب العالمي

أصدر مجلس الذهب العالمي، تقريرًا جديدًا يركز على مستقبل أسعار الذهب في ظل التحديات المالية الحالية في الولايات المتحدة، ويشير إلى أن المعدن الثمين سيستفيد بشكل متزايد من الشكوك الاقتصادية حتى في غياب أزمة وشيكة.

يركّز التقرير على قانون الإنفاق الهائل الذي أقره الكونجرس، والذي سيضيف حوالي 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي خلال السنوات العشر القادمة، وجرت مناقشة رفع سقف الدين بحوالي 5 تريليونات دولار، إذا لم تنجح الإدارة الأمريكية في تحقيق النمو الاقتصادي المأمول. 

هذه المستجدّات، إلى جانب التوتر السياسي الناجم عن صعود تيارات جديدة مثل مبادرة حزب "أمريكا" التي أعلنها إيلون ماسك، خلقت مناخًا سيؤثر على سعر الذهب خلال الفترة المقبلة.

توقعات أسعار الذهب العالمية

لاحظ المحللون أن ضعف الدولار الأمريكي دفع المستثمرين نحو الذهب وسندات الخزانة الأمريكية، مع توقع تقلبات مستمرة في سوق السندات، مما سيزيد الإقبال على المعدن النفيس. 

ويذكر التقرير أن أول "صدمة" كانت عند إعلان الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس ترامب، ما أدى إلى بيع واسع في سندات الخزانة، وبدأت السوق بالكاد تعود إلى توازنها قبل مواجهتها لقانون الإنفاق الجديد  .

الذهب جدّد دوره كملاذ آمن وسط إعادة توزيع عالمي للأصول، في ظل ضعف الدولار وتصاعد انعدام اليقين المالي.

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