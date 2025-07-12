حفاظا على الثروة الحيوانية ، أطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي ، الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع.

ويرصد صدى البلد أبرز 7معلومات عن حملة الزراعة لمواجهة الحمى القلاعية والوادى المتصدع في السطور القلية القادمة ،لتؤكد على حمياة الثروة الحيوانية.

1- الحملة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز نظم الوقاية البيطرية

2- الحملة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية في مصر

3- تسعى الحملة إلى الحد من انتشار الأمراض العابرة للحدود

4- ضمان استقرار السوق المحلي للحوم والألبان

5- توفير اللقاحات اللازمة بجودة عالية

6- التوعية المكثفة للمربين بأهمية التحصين الدوري للحيوانات

7- الحملة تدعو المزارعين والمربين للتعاون مع فرق التحصين البيطرية

واعطى الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اليوم، إشارة البدء لجميع مديريات الطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية لانطلاق الحملة من ديوان عام الهيئة، مؤكدًا أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز نظم الوقاية البيطرية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإنتاج الحيواني.

وقال ان تلك الحملة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية في مختلف محافظات الجمهورية من مخاطر الأمراض الوبائية التي قد تؤثر على إنتاجية الحيوانات وتلحق أضرارًا مباشرة بمربي الماشية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد القومي. كما تسعى الحملة إلى الحد من انتشار الأمراض العابرة للحدود، وضمان استقرار السوق المحلي للحوم والألبان.

