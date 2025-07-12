طارق السعيد: ندمت على العودة من بلجيكا .. وهذه نصيحتي لـ مصطفى محمد

كشف طارق السعيد، نجم الزمالك والأهلي ومنتخب مصر السابق، عن ندمه الشديد بعد عودته إلى مصر وتركه لتجربته الاحترافية مع نادي أندرلخت البلجيكي، مؤكدًا أن عقليته وقتها لم تكن مناسبة للاحتراف الخارجي بالشكل المطلوب.

وقال السعيد، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة "MBC مصر 2": "لما سبت أندرلخت ورجعت مصر ندمت جدًا.. أنا كنت خارج من مصر وأنا أفضل لاعب في الدوري وهداف البطولة، وكان ممكن أروح لمكان أعلى، لكن للأسف عقليتي مكنتش احترافية وقتها".

ووجّه طارق السعيد رسالة قوية إلى مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني ونادي نانت الفرنسي، قائلًا: "نصيحتي لمصطفى محمد.. أوعى ترجع من الاحتراف، وإن شاء الله تروح لحاجة أعلى كمان".

وأكد السعيد أن الاستمرار في التجربة الأوروبية يمنح اللاعب المصري خبرات كبيرة وفرصًا للتطور لا تتكرر بسهولة، مشددًا على ضرورة التمسك بالحلم وعدم التراجع.