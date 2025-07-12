المنتخب الوطني تحت 17 سنة يواصل تدريباته استعدادا لنهائيات كأس العالم .. صور

شاركت الصفحة الرسمية للكرة المصرية لقطات من مران المنتخب الوطني تحت 17 سنة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت الصفحة الرسمية:"المنتخب الوطني تحت 17 سنة يواصل تدريباته اليومية من خلال معسكره بمركز المنتخبات الوطنية استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم".

ويذكر أنه قد تأهل ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي وتشليسي الإنجليزي إلى مباراة نهائي كأس العالم للاندية المحدد لها الأحد المقبل بملعب "ميتلايف".

وحجز باريس سان جيرمان مقعده في المباراة النهائية التي ستقام بملعب "ميتلايف" الأحد المقبل، عقب الفوز على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

في حين حقق فريق تشيلسي فوزًا مثيرًا على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الدور نصف النهائ.

ويقتسم 4 لاعبين صدارة ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025، برصيد 4 أهداف لكل منه وهم أنخيل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي) وجونزالو جارسيا (ريال مدريد) وسيرهو جيراسي (بروسيا دورتموند الألماني) وماركوس ليوناردو (الهلال السعودي).