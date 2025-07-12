العصر الذهبي.. ماذا قال إنفانتينو عن كأس العالم للأندية؟

تحدث السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن كأس العالم للأندية في محطته الأخيرة.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده إنفانتينو في برج ترامب بمدينة نيويورك، قبل نهائي ناري سيجمع بين تشيلسي وباريس سان جيرمان.

وقال إنفانتينو، خلال المؤتمر: "لقد بدأ العصر الذهبي لكرة القدم للأندية، ويمكننا القول بكل ثقة، إن كأس العالم للأندية هذه، حققت نجاحًا باهرًا".

وأضاف: "سمعنا في السابق توقعات بأن البطولة لن تنجح ماليًا، وأن لا أحد سيهتم بها، لكن الواقع أثبت العكس تمامًا".

واختتم أن كل الفرق المشاركة كانت سعيدة بالتواجد، وأن عدة أندية كبرى أبدت رغبتها في المشاركة، لكن المعايير والظروف حددت هوية المتأهلين.