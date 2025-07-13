بعد عطل في المسرح.. «بيونسيه» تستبدل «السيارة الطائرة» بحصان ذهبي في جولة «كاوبوي كارتر»|شاهد

أبهرت النجمة العالمية بيونسيه جمهورها في أتلانتا بإضافة استعراضية جديدة لجولتها الغنائية Cowboy Carter، حيث ظهرت وهي تمتطي حصانًا ميكانيكيًا ذهبيًا معلقًا فوق الحشود خلال أدائها لأغنيتها المؤثرة 16 Carriages، في ملعب “مرسيدس-بنز” مساء الخميس 10 يوليو.



ويأتي هذا التغيير اللافت بعدما تعرّضت بيونسيه لحادثة مقلقة أثناء عرض سابق في هيوستن يوم 28 يونيو، حيث كانت تؤدي الأغنية نفسها من فوق سيارة حمراء معلقة، لكنها بدأت تميل بشكل خطير في الهواء، ما دفع المغنية إلى التوقف فورًا عن الغناء والنداء: “توقفوا، توقفوا”، قبل أن تبتسم لجمهورها لتطمئنهم رغم الموقف المربك.





في حفلة أتلانتا، استبدلت بيونسيه السيارة الطائرة بالحصان الذهبي المزود بتفاصيل دقيقة مثل العجلات المزينة بـ”سوانغز”، في إشارة فنية إلى مسقط رأسها هيوستن. وسبق للنجمة أن استخدمت صورة الحصان كرمز لها، سواء على غلاف ألبومها Cowboy Carter أو خلال جولتها السابقة Renaissance، حيث استخدمت حصانًا فضيًا.





الأداء على الحصان الذهبي لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي اعتبره لحظة أيقونية من الجولة. وقال أحد الحاضرين على تيك توك: “أوه، حصلنا على حصان؟ نحن مدللون!”، فيما علّق آخر: “بيونسيه تمثل هيوستن حتى في التفاصيل الصغيرة”.





جولة Cowboy Carter، التي تروي من خلالها بيونسيه قصة نضوجها ومسيرتها منذ الطفولة وحتى النجومية، من المقرر أن تستمر حتى 26 يوليو في لاس فيغاس، مع عرضين إضافيين في أتلانتا يومي 13 و14 يوليو.



