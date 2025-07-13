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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فانيسا هادجنز تعلن حملها بطفلها الثاني من زوجها كول تاكر

فانيسا هادجنز
فانيسا هادجنز
شروق سلامة

أعلنت النجمة فانيسا هادجنز، عن حملها الثاني من زوجها لاعب البيسبول كول تاكر، وذلك من خلال منشور على إنستجرام في 12 يوليو 2025، حيث نشرت مجموعة صور ظهرت فيها وهي تبرز بطنها بوضوح برفقة زوجها وهما يضحكان ويشيران إلى بطنها.

وكتبت بطلة High School Musical في التعليق: “الجولة الثانية!!!!”، لتؤكد الخبر الذي أسعد جمهورها، خاصة أنه يأتي بعد عام واحد فقط من ولادتها لطفلها الأول في يوليو 2024.


 هادجنز، البالغة من العمر 36 عامًا، وتاكر، البالغ 29 عامًا، تزوجا في ديسمبر 2023 في حفل زفاف حالم أقيم في إحدى غابات تولوم بالمكسيك. ومنذ ارتباطهما في نوفمبر 2020، ظهرا كثنائي متناغم في العديد من المناسبات، أبرزها حفل الأوسكار 2025، حيث تألقت فانيسا بفستان أسود من دولتشي آند غابانا.


الخبر السعيد جاء بعد أيام قليلة من تهنئة هادجنز لزوجها في عيد ميلاده، حيث نشرت صورة مرحة لهما وكتبت: “عيد ميلاد سعيد لأفضل صديق/حبيبي/شريك حياتي… لا أحد يضاهيك”، ليرد تاكر في التعليقات: “أنتِ أفضل أم، شكرًا ❤️”.

يذكر أن الزوجين احتفلا العام الماضي بولادة طفلهما الأول في 3 يوليو، وهو نفس يوم ميلاد كول تاكر، لكن الخبر تم تسريبه حينها عبر وسائل الإعلام، ما دفع فانيسا للتعبير عن انزعاجها بسبب اختراق خصوصيتهما في لحظة حساسة.


اليوم، فانيسا تعود بابتسامة وعائلة تنمو، مؤكدة أن الحب والامتنان لا يصنعان فقط لحظات جميلة، بل يصنعان “السحر”، كما وصفت علاقتها بكول في تصريحات سابقة.


 

فانيسا هادجنز كول تاكر انستجرام

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