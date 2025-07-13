منتخب 20 سنة يتدرب على فترتين.. وفرصة جديدة “للطامحين” في المونديال

بعد راحة لمدة يومين عاد المنتخب الوطني تحت 20 سنة لكرة القدم إلى تدريباته تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني.

وذلك خلال معسكره المفتوح بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر ويتخلله مباراتان وديتان مع منتخب الكويت الأوليمبي يومي 17 و20 يوليو الجاري استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم فى

تشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

وكان المنتخب الوطني قد بدأ معسكره منذ أسبوع وتدرب على فترة واحدة صباحا ، ثم حصل على يومين راحة وعاد اليوم للتدريبات على فترتين؛ الفترة الأولى كانت لمجموعة ضمت 50 لاعبا من الوجوه التى يرغب أسامة نبيه فى منحهم الفرصة لتحقيق حلمهم فى المشاركة بالمونديال.

ثم تدربت المجموعة الأساسية من اللاعبين الذين خاضوا نهائيات كأس الأمم الأفريقية السابقة .. ويتطلع الجهاز الفني للوصول إلى التشكيل الأفضل استعدادا للمونديال .



وشهدت التدريبات فى المجموعة الأساسية تنفيذ بعض الجمل طبقا للبرنامج الفني نفذها اللاعبون مع علاء عبده المدرب العام ومحمد ابو النور المدرب بينما قاد أيمن طاهر تدريبات حراس المرمي .