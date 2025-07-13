قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للأجانب أبناء الأم المصرية.. الأوراق المطلوبة لاكتساب الجنسية
مفاجأة الحكومة في يوليو.. زيادة المرتبات ورفع معاش تكافل وكرامة
عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم الأحد 13 يوليو
إسلام صادق: رمضان صبحي مقدر جدا جمهور الأهلي وهو ده اللي معطل انتقاله للزمالك
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. إحصائيات رسمية تكشف نسب النجاح بجميع النوعيات
نائب الوزير هنأهم تليفونياً.. أوائل الدبلومات الفنية 34 من 14 محافظة
رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025
طرق استخراج القيد العائلي
وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. وصدى البلد ينشرها
خطر كبير يهدد العالم بخفض ترامب مساعدات لقاح فيروس نقص المناعة البشرية
السماعات ولعت.. حريق في حفل غنائي بالساحل الشمالي
إسرائيل تستعد لعملية عسكرية جديدة في غزة إذا فشلت المحادثات مع حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة حسن: ولاد النادي بيصدروا للجمهور نظرية المؤامرة والمظلومية

أسامة حسن
أسامة حسن
باسنتي ناجي

انتقد أسامة حسن نجم الزمالك السابق لاعيبه نادي الزمالك عبر تصريحاته ببرنامج ملعب البلدوزر مع الاعلامي مجدي عبد الغني المذاع عبر فضائية الشمس.

 وقال أسامة حسن:" ولاد النادي بيصدروا للجمهور نظرية المؤامرة والمظلومية".

وكان قد أكد سمير الحاوي وكيل أعمال الفلسطيني حامد حمدان لاعب فريق بتروجت، أن انتقال اللاعب إلى صفوف نادي الزمالك فرحة لشعب فلسطين.

وقال الحاوي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الشعب الفلسطيني جميعه يتابع ملف انتقل حامد حمدان إلى الزمالك

واضاف: حامد حمدان من أسرة زملكاوية وأهل غزة وفلسطين جميعه ينتظر انتقال اللاعب إلى صفوف الزمالك

وكيل حامد حمدان يوجّه رساله لجمهور الزمالك: سيكون الأفضل في الالفية الحديثة للقلعة البيضاء

وأصاف: حامد حمدان ليس نمرودا او بتاع فلوس والدليل رفض عرض من بيراميدز بملايين الملايين من اجل اللعب للزمالك

وتابع: اللاعب لديه قصة كبيرة جدا سيرويها عقب انتقاله للزمالك
-وشدد: إدارة النادي انهاردا هتقعد مع حامد حمدان وحال اصرار اللاعب على الرحيل إدارة بتروجت لن تمانع من رحيله وسترد على إدارة الزمالك وهيحددوا طلباتهم المادية

ووصل:  اللاعب قال لإدارة بتروجت أنا مش عايز غير الزمالك ودا حلمي،  ⁠إدارة بتروجت رفضت بيع اللعب من حيث المبدأ ولم مسؤولي الزمالك كلموهم قالولهم اللاعب مش للبيع حتى محددوش اي طلبات مادية 
واختتم الحاوي تصريحاته قائلا اللاعب قعد مع المشرف العام على الكرة ومع المدير الفني قالوله معندناش مشكلة نمشيك لكن رئيس النادي قاله انت واحد من الأعمدة الرئيسية ومش هنسيبك.

أسامة حسن الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

عاجل .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. شوف درجاتك

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

محمد شكري

الأهلي يضم محمد شكري رسميا لـ 5 مواسم

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

أرشيفية

محاولة اغتيــ.ـال .. هجوم إسرائيلي يستهدف الرئيس الإيراني مسعود بزيشكان

ترشيحاتنا

مجلس النواب

سؤال في النواب لمواجهة مراكز علاج الإدمان والطب النفسي غير المرخصة

مجلس النواب

سؤال برلماني فى النواب لمواجهة مشكلات تطبيق التأمين الصحي الشامل

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

المضطرب نفسيا الأبرز .. 8 فئات ممنوعة قانونا من التصويت في الانتخابات

بالصور

صبا مبارك تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

السماعات ولعت.. حريق في حفل غنائي بالساحل الشمالي

حريق الساحل الشمالي
حريق الساحل الشمالي
حريق الساحل الشمالي

إطلالة لافتة.. خيرية علي تخطف الأنظار بظهورها

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

على البحر .. مي سليم تستعرض رشاقتها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

القدماء المصريين

اكتشاف مثير.. سر جينات المصري القديم منذ 4500 سنة

حقن التخسيس والسرطان

بعد أزمة حقنة التخسيس .. إدوارد يكشف لأول مرة إصابته بالســ.رطان

أحمد فهمي وأحمد السقا

السقا وأحمد فهمي.. كواليس مجنونة من فيلم أحمد وأحمد

حرقوا افلام حسين صدقي

وصّى أولاده يحرقوا أفلامه.. القصة الكاملة لاعتزال حسين صدقي وموقفه من الفن |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد