صحة الدقهلية: المرور على 1562 منشأة غذائية خلال يونيو والتوصية بغلق 534 لعدم استيفاء الاشتراطات

اكد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية الشؤون الصحية خلال شهر يونيو على المنشآت الغذائية بالمحافظة، تأتي في إطار خطة متكاملة لرفع مستوى السلامة الغذائية والتصدي لأي مخالفات تهدد صحة المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم المرور على 1562 منشأة غذائية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط العديد من المخالفات الجسيمة التي استوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، أن فرق التفتيش قامت بسحب 355 عينة غذائية لتحليلها بالمعامل المركزية، وحررت 1137 محضر جنحة صحية نتيجة رصد مخالفات متنوعة، أبرزها عدم حمل العاملين لشهادات صحية وعدم استيفاء المنشآت للاشتراطات الوقائية.

و أوضحت الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي، أن إجمالي الكميات التي تم ضبطها خلال الحملة بلغ 28 طنًا و282.5 كيلوجرامًا من الأغذية و1800 لتر من السوائل، تم إعدام 4537 كيلوجرامًا و1135 لترًا منها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشارت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة الأغذية، إلى أنه تم استخراج 2015 شهادة صحية للعاملين المستوفين للشروط، في حين تم التوصية بغلق 534 منشأة غذائية بسبب العمل بدون ترخيص ووجود مصادر تلوث تمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.

وشدد وكيل الوزارة على أن المديرية مستمرة في حملاتها المكثفة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية والجهات الرقابية، لضمان التزام المنشآت الغذائية بالمعايير الصحية المعتمدة.