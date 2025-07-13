الزمالك يضع أحمد ربيع على راداره.. والصفقة في طريقها للحسم

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع أحمد ربيع، من نادي البنك الأهلي.

وكتب حسن، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “خاص.. الزمالك سيضم أحمد ربيع بشراء نهائي من البنك الأهلي بعيدا عن صفقتي سيد نيمار ومصطفى شلبي.. الأمور المالية للأبيض ستحسم الصفقة”.

كشف الإعلامي جمال الغندور في تصريحات له عبر برنامج “ستاد المحور”، أن نادي الزمالك أصبح قريبًا للغاية من حسم صفقة التعاقد مع اللاعب أحمد ربيع، نجم نادي البنك الأهلي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد الغندور أن جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، يكثف مفاوضاته مع إدارة البنك الأهلي لإنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

مصطفى شلبي يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

وأوضح الغندور أن المحادثات بين الزمالك والبنك الأهلي لم تقتصر على أحمد ربيع فقط، بل شملت أيضًا مناقشات حول اللاعب مصطفى شلبي، الذي بات قريبًا من مغادرة القلعة البيضاء والانضمام إلى صفوف البنك الأهلي.

وأشار إلى أن انتقال شلبي يأتي في إطار سعي الزمالك لإعادة هيكلة الفريق وتوفير سيولة مالية لإبرام صفقات جديدة.

نيمار يظهر في تدريبات الزمالك قبل حسم مستقبله

في سياق متصل، شهدت تدريبات نادي الزمالك اليوم ظهور اللاعب سيد نيمار، بعد نهاية فترة إعارته مع نادي البنك الأهلي.

وشارك اللاعب في مران الفريق، لكن الغندور أوضح أن مستقبل نيمار لا يزال غير محسوم، حيث من المرجح أن يعود مرة أخرى للبنك الأهلي، ولكن هذه المرة عبر صفقة بيع نهائي وليست إعارة.

إعادة هيكلة بالفريق الأبيض واستعدادات مبكرة

تأتي هذه التحركات ضمن خطة نادي الزمالك لإعادة بناء الفريق من خلال تدعيم بعض المراكز بلاعبين جدد، وفي نفس الوقت تسويق عدد من اللاعبين غير الأساسيين.

ومن الواضح أن إدارة النادي تسعى لحسم جميع الملفات مبكرًا، قبل انطلاق المعسكر الإعدادي للموسم المقبل.