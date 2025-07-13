أحمد حسن يكشف موعد إعلان الصفقات الجديدة للنادي الأهلي

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان الرسمي عن عدد من الصفقات الجديدة، مشيرًا إلى أن ثلاثي الدوري المصري محمد شريف، وياسين مرعي، ومحمد شكري، قد وقعوا بالفعل خلال الأيام الماضية.

وصرّح حسن عبر حساباته الرسمية:"سيتم الإعلان عن الصفقات الجديدة اليوم وغدًا، بعد الانتهاء من التوقيع الرسمي مع الثلاثي محمد شريف، وياسين مرعي، ومحمد شكري."



كشف الإعلامي أمير هشام أن النادي الأهلي بات على مقربة من حسم مستقبل لاعبه الشاب أحمد خالد "كباكا"، قائد منتخب مصر للشباب، في ظل تلقيه عدة عروض من أندية داخلية وخارجية خلال الفترة الأخيرة.

اهتمام برتغالي وسعودي بخدمات اللاعب

وأوضح هشام، خلال تصريحاته في برنامج "بلس 90"، أن اللاعب الشاب جذب اهتمام أندية من البرتغال والسعودية، تسعى إلى ضمه سواء بنظام البيع النهائي أو الإعارة، لما يتمتع به من إمكانيات فنية كبيرة، وكونه أحد أبرز العناصر في فريق الشباب بالنادي والمنتخب.

عرض محلي من نادي زد

وأشار هشام إلى وجود عرض محلي رسمي من نادي زد، الذي يرغب في الاستفادة من خدمات اللاعب خلال الموسم الجديد. ويُعد نادي زد من الأندية الصاعدة التي تسعى إلى تدعيم صفوفها بعناصر واعدة تملك خبرات دولية على مستوى الشباب.