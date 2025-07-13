سلامة الغذاء : إصدار 790 إذن تصدير لـ566 شركة خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء التقرير الأسبوعي رقم 24، عن الفترة من 5 إلى 11 يوليو 2025، والذي استعرض جهود الهيئة في مجالات الرقابة، والتفتيش، وتعزيز سلامة تداول الغذاء في السوق المحلي والدولي.

وشهد الأسبوع تنفيذ 80 مأمورية تفتيشية على المصانع الغذائية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، كما تم تسجيل 14 منشأة غذائية جديدة، في إطار خطة الهيئة لمتابعة الالتزام باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

كما نفّذت إدارة محطات ومراكز التعبئة 37 زيارة ميدانية وأصدرت 790 إذن تصدير لـ566 شركة. وشاركت الإدارة في لجنة الخضر والفواكه بهيئة المواصفات والجودة دعمًا لتطابق المنتجات مع المعايير الفنية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية وطنية لرفع مستوى سلامة الغذاء ودعم منظومة التصدير عبر منافذ رقابية فعالة.

